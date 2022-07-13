طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضأني علي أصولها أحلى من المطاعم

الكبسة السعودي باللحمة الضأني ، من أشهر الأكلات التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية ويبحث الكثير من أهل السعودية وجميع البلاد العربية عن طريقة سهلة وبسيطة لتحضير طبق الكبسة السعودي في المنزل بدل من الذهاب للمطاعم أيام العيد المباركة، وهو من أجمل الأطباق التي تقدم دائما علي موائدهم في الأعياد المباركة والمناسبات الجميلة، كما تختلف طريقة تحضير هذا الطبق اللذيذ من بلد لأخر على حسب الأذواق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضأني بخطوات بسيطة وسهلة وطعم لذيذ أحلى من المطاعم.

مكونات عمل الكبسة السعودي باللحمة الضأني

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على عمل طبق مميز ورائع بالمنزل وهى كما يلي:-

كيلو من اللحمة الضأني المقطعة قطع صغيرة الحجم.

3 أكواب من الأرز البسمتي.

كوب من صلصة الطماطم.

3 ملاعق من السمن.

4 حبات من البصل المفروم.

عدد 2 قرن من الفلفل الحار.

ملعقة من الزيت للتحمير.

فصوص من الهيل المطحون.

ملعقة من الفلفل الأسود.

خمس ورقات من ورق الغار.

ثلاث أعواد من القرنفل.

ملعقة من الكركم.

مقدار ملعقة من الملح.

ملعقة من بهارات اللحمة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكبسة السعودي باللحمة الضأني بخطوات بسيطة وهى كالتالي:-

نحضر طبق كبير ونضع به جميع البهارات والتوابل ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نحضر مقلاة كبيرة الحجم ونضعها على النار ونضع به السمن ثم نضيف البصل المفروم، والفلفل الحار ونقلبهم مع بعض حتى يذبل الخليط تماماً. بعد ذلك نقوم بوضع قطع اللحمة ونقلب باستمرار حتى يتحمر اللحم جيداً ويصبح لونه ذهبي. نضيف جميع البهارات السابقة ونقلب حتى تفوح روائح البهارات الجميلة، ثم نقوم بإضافة لتر من الماء حتى نغمر اللحمة جيداً. نترك الوعاء على نار هادئة حتى تستوي اللحمة جيداً وتصبح جاهزة لتقديم. بعد ذلك نخرج قطع اللحمة من الشربة ونرصها على صينية متوسطة الحجم، ثم نقوم بدهن قطع اللحمة بصلصة الطماطم ونضع عليها القليل من الزيت وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 حتى تتحمر.

طريقة عمل أرز الكبسة السعودي باللحمة الضأني

توجد بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على عمل الأرز بالمنزل وهى كما يلي:-

ثم نضع حلة على النار ونضع فيها مرقة الدجاج وملعقة من الكركم ونتركها حتى تغلي،.

ثم نقوم بوضع الأرز في المرقة ونقلب برفق نترك الأرز على نار هادئة لمدة ربع ساعة حتى ينضج.

بعد ذلك نحضر طبق التقديم ونغرف الأرز عليه ثم نقوم برص قطع اللحمة المحمرة عليه ويتم تزيت الطبق بالبقدونس وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل الكبسة السعودي

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على عمل الكبسة بالمنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-