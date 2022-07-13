نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي بيتزا الدجاج بطريقة لذيذه وبعجينة قطنية وهشه مثل الجاهزة تماما في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البيتزا من المعجنات المحببة لدى الكبار والصغار، لما لها من طعم لذيذ ومذاق شهى يرغبون دائما فى تناوله، وتعد البيتزا من أكثر الوصفات السهلة فى التحضير والتى تعد فى المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وسوف نقدم فى هذا المقال لكى عزيزتى طريقة عمل البيتزا الفراخ بطريقة تسهل عليكى إعدادها فى المنزل.

وصفة عجبنة بيتزا الفراخ

تعد عجينة البيتزا من اسهل المعجنات التى تقدم فى المنزل لذلك سوف نعد عجينة البيتزا بمكونات بسيطة ومتوفرة فى كل بيت.

المكونات

2 كوب دقيق.

معلقة كبيرة من الحليب المجفف.

معلقة كبيرة من الخميرة.

معلقة سكر كبيرة.

معلقة صغيرة من الملح.

كوب حليب دافئ.

ربع كوب زيت.

تحضير عجينة البيتزا

نحضر بولة كبيرة ونضع الدقيق والحليب المجفف والخميرة والسكر والملح والزيت، ثم نضع الحليب الدافئ تدريجياً حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

نترك العجينة لمدة ساعة حتى تتخمر.

إعداد وصفة حشوة البيتزا بالفراخ

المكونات

نصف كيلو صدور فراخ مقطعة صغيرة.

بصلة مبشورة.

طماطم مقطعة صغيرة.

فلفل اخضر مقطع حلقات.

زيتون أسود.

معلقة زيت ذرة كبيرة.

فلفل أسود.

ملح.

توابل.

جبن موتزاريلا.

جبن مبشور.

تحضير حشوة البيتزا بالفراخ

نحضر إناء ونضع الزيت بداخله ونرفعه على النار، ثم نضع البصل ونقلب جيداً حتى يزبل ونقوم بوضع الفلفل الأخضر والطماطم والتوابل، ثم نضع قطع الدجاج والفلفل الأسود والملح ونشوحهم على النار حتى تنضج.

يرفع الإناء من على النار.

تحضير معجون صلصلة البيتزا

نحضر وعاء صغير ونضع معلقتين صلصة كبيرة ونضع الفلفل الأسود والملح والزيت ومعلقة كاتشب كبيرة ونقلب كل المكونات حتى نحصل على معجون الطماطم.

تحضير البيتزا بالدجاج

نحضر صينية البيتزا المدهونة بالزيت ونضع عجينة البيتزا بداخلها، ثم نضع معجون الصلصة فوق العجين ونضع صوص الدجاج والجبن المبشور و الموتزاريلا والزيتون، ثم نضع البيتزا في الفرن على درجة حرارة 180، ثم نتركها لمدة 45 دقيقة حتى تنضج.

هذه الوصفة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت طويل فى إعدادها، كما أن مكونات البيتزا بسيطة وموفرة لذلك ننصحك سيدتى بعمل البيتزا فى البيت دون اللجوء لشرائها من المطاعم، كما أن بيتزا الدجاج لها مذاق وطعم لذيذ يحبونه الاطفال كثيراً.