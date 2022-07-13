طريقة عمل صوص الكراميل أو التوفي بالحليب بدون كريمة بطريقة اقتصادية وناجحة جدا

طريقة عمل صوص الكراميل أو التوفي من أكثر الصوصات التي تستخدم في تزيين الكيك والبسكويت هو الكراميل، كما أنه يستخدم في الكثير من الحلويات كما يقدم بجانب الحلويات والمقبلات، ولذلك تحرص الأمهات دايمًا على تواجد الصوص في المنزل بشكل دائم وهذا لأن له استخدامات كثيرة جدًا، كما أنه من أكثر الصوصات التي يفضلها الأطفال والشباب، ولذلك يبحث الأمهات والسيدات دائما عن طريقة تحضيره من المنزل حيث أصبح شرائه من الخارج أصبح مكلف الثمن جداً، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل صوص الكراميل بطريقة اقتصادية بدون كريمة.

مقادير صوص الكراميل

كوب سكر (200 جرام).

معلقة كبيرة ونصف من الزبدة.

كوب من الحليب الساخن (200 مل).

معلقة كبيرة نشا.

2 ملاعق كبار من الحليب.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير صوص الكراميل