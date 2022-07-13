طريقة عمل صوص الكراميل أو التوفي بالحليب بدون كريمة بطريقة اقتصادية وناجحة جدا

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طريقة عمل صوص الكراميل أو التوفي من أكثر الصوصات التي تستخدم في تزيين الكيك والبسكويت هو الكراميل، كما أنه يستخدم في الكثير من الحلويات كما يقدم بجانب الحلويات والمقبلات، ولذلك تحرص الأمهات دايمًا على تواجد الصوص في المنزل بشكل دائم وهذا لأن له استخدامات كثيرة جدًا، كما أنه من أكثر الصوصات التي يفضلها الأطفال والشباب، ولذلك يبحث الأمهات والسيدات دائما عن طريقة تحضيره من المنزل حيث أصبح شرائه من الخارج أصبح مكلف الثمن جداً، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل صوص الكراميل بطريقة اقتصادية بدون كريمة.
مقادير صوص الكراميل
- كوب سكر (200 جرام).
- معلقة كبيرة ونصف من الزبدة.
- كوب من الحليب الساخن (200 مل).
- معلقة كبيرة نشا.
- 2 ملاعق كبار من الحليب.
- رشة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير صوص الكراميل
- أولا نقوم بوضع وعاء على نار متوسطة وعندما يسخن الوعاء نقوم بوضع السكر.
- نترك السكر حتى يبدأ السكر أن يتكرمل من الاطراف ويأخذ اللون الذهبي من الأطراف.
- أول ما ياخد اللون الذهبي من الأطراف نهدئ النار و نقوم بتقلب جيدا حتى لا يتكتل.
- بعد أن يذوب السكر تماماً نضيف الزبدة ونقلبه مع السكر حتى يذوب.
- ثم نقوم بالتدريج مع التقليب المستمر الحليب الساخن على خليط السكر ونقلب جيدا لحد الى ان تمتزج المكونات مع بعضها.
- في كوب نقلب النشا مع 2 ملعقة من الحليب ونخلطهم مع بعضهم حتى يذوب.
- بعد ذلك نضيف النشا على الكراميل ونقلب المكونات حتى نتحصل على القوام المطلوب.
- ثم نضيف رشة الملح ونقلبها جيدا واذا كان فيه تكتلات ممكن تضربيه بالبلندر او في الخلاط.
- نرفع صوص الكراميل من على النار ونتركه حتى يهدأ.
- نسكب خليط الكراميل في برطمان زجاجي محكم الغلق ونتركه حتى يبرد.
- يمكنك حفظ صوص الكراميل في الثلاجة أو الفريزر لمدة 3 اسابيع.
- يستخدم صوص الكراميل في تزيين الحلويات يعطي مذاق مميز جداً، وممكن استخدامه في تزيين العديد الوصفات مثل الكيك والايسكريم، وممكن استخدامه في المشروبات الباردة والساخنة وبالصحة والهنا.
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