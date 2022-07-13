اصنعي بنفسك بروتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر الخشن وجعله حرير في 5دقائق

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نلاحظ ان جميع النساء يقومون بالاهتمام بجمال الشعر لأنه رمز جمالهم وشكل الشعر يجعل الفتاة ملكة إذا كان يخلو من اي عيوب او مشكلات، وتستخدم معظم الفتيات العديد من الوسائل المختلفة التي تعمل على تنعيم الشعر وتطويله بشكل فعال ولكن بعضها مكلف جدا، فيلجأون إلى استخدام بعض الخلطات والوصفات الطبيعية التي تعمل على تنعيم الشعر. خلطة لتنعيم الشعر خلطة هلام الصبار المقادير ملعقتين صغيرتين من هلام الصبار.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نضع ملعقتين صغيرتين من هلام الصبار في إناء صغير ثم نضيف اليه ملعقة صغيرة من عسل النحل ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من زيت الزيتون و ندمجهم مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نضع الخلطة على الشعر ويجب ان يكون الشعر مبلل ونوزع الخلطة جيدا علية ثم نتركه لمدة نصف ساعة، ثم نغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر. خلطة الأفوكادو استخدام ثمرة واحدة من الأفوكادو.

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير نقوم بهرس ثمرة واحدة من الأفوكادو في وعاء صغير ثم نضيف اليه ملعقتين كبيرتين من عسل النحل ثم نضيف اليه ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ونخلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد.

نبلل الشعر ثم نضع الخلطة عليها ونتركها لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يتم غسله جيدا. خلطة الحلبة المقادير اربعة ملاعق كبيرة من بذور الحلبة.

نستخدم نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من لبن الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نضع اربعة ملاعق كبيرة من بذور الحلبة في نصف كوب من الحليب الساخن في وعاء صغير ونتركها لمدة 60 دقيقة علي الأقل حتي يتم نقع بذور الحلبة.

نطحن بذور الحلبة التي تم نقعها في الحليب مع ثلاث ملاعق زيت جوز الهند ونضيف عليهم ملعقتين من لبن الزبادي.

نقوم بشطف الشعر جيدا ثم نوزع الخلطة على الشعر ونتركها لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر باستخدام الماء الدافئ للتخلص من آثار الخلطة.

نحرص على استخدام هذه الخلطة على الاقل مرتين اسبوعيا حتي يصبح الشعر ناعم وكثيف. يعتبر الشعر هو اهم علامات جمال المراءه التى تتباهى بنعومته ولمعانه، فهى تحب دائما ظهورها بشعر لامع وجذاب وغير مجعد لذلك تبحث دائما عن وصفات وزيوت طبيعية تساعد فى الحفاظ على جمال الشعر وفروة الرأس، ويوجد العديد من الوصفات الفعاله التى تقوم السيدات باستخدامها كماسك للشعر منها خلطات زيت الزيتون مع الزبادى وغيرها واليوم نقدم لكم خلطات مختلفة للعناية بالشعر وتنعيمه. عمر شويل - جدة اصنعي بنفسك بروتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر الخشن وجعله حرير في 5دقائق - ثقفني

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