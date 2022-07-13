وداعاً لشراء الزبدة الفلاحي.. بكيلو حليب اعملي 2 كيلو زبدة فلاحي بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة

طريقة عمل الزبدة الفلاحي من الحليب، كل عام وأنتم بخير نحن نعيش الآن أجمل أيام السنة وهى نفحات عيد الأضحى المبارك، ومن المعروف أن هذا العيد تكثر في اللحمة، لأن الكثير من الناس يقومون بتوزيع الحمة على جميع الناس، وبالتالي يقومون النشاء بتحضير مختلف الوصفات التي تكون أساسها السمن البلدي مثل الرقاق و الفتة بالثوم والخل، وتعتبر هذه الوصفات الأكثر انتشارًا في مثل هذه الأيام، ولكن للأسف الشديد سعر كيلو السمن أصبح أكثر من 130 جنيه، ولا تمتلك ربة المنزل الأموال الكثير لشراء كمية مناسبة من السمن البلدي ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم وصفة طبيعية يمكن من خلالها تحضير كمية السمن البلدي التي تردينها، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير السمن البلدي في البيت من الحليب

الرقاق لا يتم تحضيره إلا بالسمن البلدي، وكذلك الفتة الشرقية الأصلية، و الملوخية المصرية لابد من وضع ملعقة من السمن البلدي عليها، ولكن بجانب الارتفاع المبالغ في سعرها إلا أنه أصبحت عمليات الغش متوافرة في كل مكان وبالأخص بين الباعة الجائلين، وتقف ربة المنزل عاجزة عن عدم قدرتها على شراء السمن البلدي لكي تقوم بتحضير الأكلات التي يحبها أطفالها، ولكن نحن نقول لكل ست بيت معنا لا تقلقي نحن سوف نقوم باتباع خطوات معينة لإحضار والسمن البلدي دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، وإليكم المكونات:

ثلاث كيلو لبن طازج.

رشة ملح.

خلاط كهربائيّ.

خطوات تحضير السمن البلدي في البيت بكل سهولة

كما نرى أنه لا يوجد أبسط من هذه المكونات، وطريقة التحضير أيضا سهلة، وإليكم خطوات التحضير: