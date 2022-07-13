بدون نقطة زيت طريقة عمل الشيبسي المقرمش بطعم لذيذ احلي من الجاهز

يعد الشيبسي من أفضل المقبلات واحلي طعم للمسليات الذي يعشق تناوله الجميع سواء الكبار او الصغار لما تتميز بطعمها الجميل، كما أن يكون الشيبسي صديق الطعام وتقدمه ربة المنزل لابنائها بجوار الوجبات، ونجد أن معظم الشيبسي الذي يتداول في الأسواق يتكون من المواد الحافظة التي تكون ضارة فتبحث عن طرق مختلفة حتى تستطيع تحضير الشيبسي في المنزل بشكل صحي.

طريقة عمل الشيبسي

المقادير

إحضار أربعة حبات من البطاطس كبيرة في الحجم مقطعة مثل الشيبسي.

مقدار من الماء المجمد بما يعادل لتر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

نص كوب من الخل الأبيض.

مقدار مناسب من زيت القلي.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ربع ملعقة من الثوم البودر.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

ربع ملعقة من البقدونس الناشف.

نصف ملعقة من الكمون الناعم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ربع ملعقة من البابريكا.

ربع ملعقة من الشطة الحمراء.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

طريقة التحضير

نأتي بوعاء عميق ونضع به أربعة حبات من البطاطس المقطعة شيبسي.

نضيف إلى شرائح الشيبسي لتر من الماء المجمد ونصف كوب من الخل الأبيض ونقلبهم مع بعض بكل جيد.

ثم نضع عليها التوابل من البصل البودر والثوم البودر ثم نضيف على شرائح البطاطس الفلفل الاسود والكمون الجاف والكزبرة الناشفة كما نضيف عليها الشطة وربع ملعقة من البابريكا.

نضع عليها ملعقة كبيرة من البيكنج بودر ملعقة كبيرة من ملح الطعام و ندمجهم مع شرائح البطاطس ونتركها لمدة 60 دقيقة على الأقل.

نأتي بمقلاة واسعة ونضع بها مقدار مناسب من زيت القلي ثم نضع عليها شرائح البطاطس الشيبسي ثم نتركها لمدة وقت معين حتى نلاحظ أنها تأخذ اللون الذهبي ثم نقلبها علي الوجه الأخر ونتركها حتي يتم نضجها.

نرفع شرائح الشيبسي من علي النار ثم نضع بعض مناديا المطبخ في طبق واسع حتي تعمل علي امتصاص زيت القلي.

يعاد نفس الخطوات مرة اخري حتي ننتهي من كمية شرائح الشيبسي وبعد نضجها يتم تقديمها الى الأولاد وتكون ذات طعم لذيذ وصحي.

يعد الشيبسى من الاصناف التى تحصل على اقبال شديد من الكبار والصغار، حيث انهم يقومون بتناوله مع جميع الاكلات مثل المشويات او السندوتشات وايضا يقدم كسناكس بين الوجبات، فتقوم دائما الامهات بتحضيره فى المنزل حيث تضمن نظافته ومكوناته وتضمن حصول اولادها على وجبات صحية بدون مواد حافظه، يمكن تحضير الشيبسى بأكثر من طعم مثل الخل والملح او الجبنة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الشيبسى فى المنزل.