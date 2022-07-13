وصفة سحرية لتبييض وشد تجاعيد البشرة في 5 دقائق لن تصدقي جمال بشرتك

يعد لبان الدكر من المكونات الطبيعية الهامة لعلاج مشكلة تجاعيد البشرة، فإنه عبارة عن مادة صلبة مثل الصمغ العربي ويستخرج منه زيت اللبان حيث يحتوى هذا الزيت على قيمة علاجية هامة جداً، ويعتبر اللبان الدكر من المكونات التى كانت تستخدم منذ القدم، و معروف بفوائده العديدة للبشرة، ويحتوي أيضا على مواد فعالة للبشرة يجهلها أكثر إشراقا وشبابا، ويستخدم لبان الدكر لتفتيح البشرة وشد التجاعيد التى تعانى منها النساء مع تقدم العمر، فاليكم بعض الخلطات باستخدام لبان الدكر.

تعاني بعض السيدات من علامات التقدم في العمر وظهور التجاعيد المبكرة، وخاصة في سن الثلاثين وهو بداية ظهور بعض العلامات التي تؤدي إلى حدوث اضطراباً عند النساء، حيث تحرص كل سيدة في الحصول على بشرة نقية ونضرة لذلك قررنا تحضير وصفات طبيعية باستخدام لبان الدكر حيث أنه يحتوى على مادة الكولاجين التي تساعد على شد البشرة، فاليكم بعض الوصفات.

خليط لبان الدكر مع زيت الزيتون:

ملعقة صغيرة من زيت لبان الدكر.

٨ معالق صغيرة من زيت الزيتون.

الخطوات:-

نقوم بمزج زيت الزيتون مع زيت لبان الذكر حتى يصبح مخفف.

يوضع المزيج على البشرة أو مكان العلامات التى توجد بالبشرة ويترك لمدة ساعة.

يمكن استخدام هذا الخليط ثلاث مرات يومياً حتى اختفاء الندبات وشد الوجه.

ثانياً: خليط لبان الدكر مع ماء الورد:-

ملعقتين كبيرتين من لبان الدكر.

ربع كوب من ماء الورد الطبيعي.

وعاء صغير.

الخطوات:-

في الوعاء نضع كمية ماء الورد ثم نقوم بطحن لبان الدكر ويوضع على ماء الورد ثم نمزجهم جيدا.

يترك الخليط يوم كامل حتى يتغير لون مياه الورد مختلف.

نقوم بتصفية المزيج من اى شوائب أو من بقايا لبان الدكر.

نضع هذا المزيج في زجاجة بخاخ فارغة ويرش المزيج على البشرة.

يستخدم المزيج مرتين يوميا حتى الحصول على بشرة نقية وفاتحة ومشدودة.

يشطف الوجه بعدها بالماء الفاتر.

خليط لبان الدكر مع الماء

ملعقتين من حبوب لبان الدكر.

ربع كوب من الماء.

الخطوات:-

توضع المكونات في وعاء على النار وتترك حتى الغليان ثم يترك المزيج ليلا لمدة ٥ دقائق على النار به.

ونتركه حتى يبرد تماما ويقلب مع ملعقتين من ماء الورد.

نمزج المكونات جيدا ونقوم بتوزيع المزيج على البشرة وتركها لمدة ساعة ثم يشطف بالماء.

فوائد لبان الدكر:-