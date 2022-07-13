كريم النشا وزيت الزيتون يجعل شعرك انسيابي وناعم مثل الحرير

كريم النشا وزيت الزيتون ، من الكريمات الطبيعية الرهيبة التي تعمل على تنعيم الشعر وتمنع تساقطه، كما يعمل على فرد الشعر المعجد ويزيد من كثافته وللمعانه بشكل رائع، ويعمل على إزالة القشرة المزعجة التي تسبب الحكة الرأس، وهو يمتلك بعض المواد الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر المجعد مما يجعل الشعر أكثر نعومة وحيوية، وهو يتميز بقدرته الفائقة على ترطيب الشعر وحماية فروة الرأس من عوامل الطبيعة الضارة، وهو يحتوي على بعض الزيوت الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر الخشن ويعطي للشعر رائحة عطرية جميلة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون الرهيب لفرد الشعر المجعد بشكل مبهر.

مكونات كريم النشا وزيت الزيتون الرهيب

سوف نتعرف على بعض المكونات التي يتكون منها الكريم وهى كما يلي:-

ملعقتين من النشا.

كوب من الزبادي.

فنجان من زيت الزيتون.

ملعقتين من عسل النحل.

ملعقتين من زيت السمسم.

ملعقتين من زيت الخروع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وزيت الزيتون الرهيب لفرد الشعر المجعد والخشن بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع الزبادي، والنشا ونقلبهم مع بعض حتى يصبح القوام ثقيل. بعد ذلك نضيف باقي المكونات ونخفقهم جيداً مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ونجفف جيداً حتى نتخلص من الماء. نقوم بدهن الشعر بالكريم من الجذور حتى الأطراف حتى نغطي الشعر تماماً. ثم نقوم بتمشيط الشعر بالمشط الخشبي حتى نساعد على فرد الشعر ونحصل على النتيجة المطلوبة. بعد ذلك نقوم بلف الشعر بكيس من البلاستيك ونتركه لمدة ساعتين حتى يتفاعل الكريم مع الشعر. بعد مرور الوقت المحدد نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ونقوم بتمشيطه مرة أخرى ووسوف تلاحظي الفرق بنفسك.

فوائد كريم النشا وزيت الزيتون للشعر

سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كالتالي:-

يساعد على تنعيم الشعر المجعد والهيش ويمنع تساقطه.

كما يساعد على محاربة تقصف الشعر ويقوى البصيلات التالفة.

يجعل الشعر ينمو بشكل رائع ويزيل البكتيريا والفطريات التي تمنع نموه.

كما يساعد على إزالة القشرة والالتهابات التي تصيب فروة الرأس.

خلطة الخميرة والنشا لفرد الشعر

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-