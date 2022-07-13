بمكونات إقتصادية حضري الشاورما السوري باللحمة اللذيذة في المنزل

الشاورما السوري باللحمة ، تعتبر من الوجبات الرئيسية اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي اخر، وتعتبر من الوجبات التي يمكن عملها باللحمة أو الفراخ أو الكفتة أو الجمبري وغيرها من اللحوم، ويتم حشوها بالخبز السوري أو تناولها باي نوع خبز، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الشاورما السوري بالفراخ اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الشاورما السوري باللحمة

تتكون الشاورما السوري باللحمة اللذيذة من بعض المكونات وهي كالتالي:-

نصف كيلو لحمة مكعبات صغيرة.

حبة طماطم كبيرة الحجم.

٢ حبة فلفل رومي.

٣ ملاعق كبيرة خل أبيض.

٢ ملعقة صغيرة من بهارات الشاورما.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من البصل البودرة.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف كوب ماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عمل الشاورما السوري اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-

تحضير وعاء كبير ونضع به قطع اللحمة ثم الخل والملح والبهارات ثم البصل البودرة والفلفل ثم نضيف بعد ذلك نصف كوب ماء ونقلب المكونات جيداً. ثم بعد ذلك نغطي الوعاء ونغلقه بإحكام ثم بعد ذلك نضعه في الثلاجة لمدة ساعتين كاملتين. بعد ذلك نخرج الشاورما من الثلاجة ونضع به بعد ذلك ملعقتين زيت نباتي في مقلاة ونضعها على النار حتى يسخن ثم نضع له شرائح اللحمة ونقلب جيداً. ثم بعد تمام السوى نضع بعض المكونات الطماطم ثم الفلفل والبصل مع الاستمرار في التقليب ثم نرفعه من على ونضعه في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

فوائد اللحمة للجسم

هناك بعض الفوائد التي تمنحها اللحمة للجسم وهي كالتالي:-