خلطة سحرية لتفتيح وتبييض المناطق الداكنة في الجسم كله وإزالة الأسمرار مهما كان

لتبييض المناطق الداكنة التي تتواجد في الجسم نلاحظ العديد من الفتيات يقومون بالذهاب إلى المراكز المتخصصة التي تعمل على إستخدام الأجهزة وبعض الدلكات المتخصصة في تفتيح تلك المناطق والحصول عليها بيضاء، ولكن توجد العديد من الخلطات البديلة التي تعمل على تنظيف تلك المناطق والحصول عليها نظيفة وتعتبر من المناطق التي تبدو داكنة في الجسم هي مناطق البيكيني وما تحت الإبط وفي مناطق الركبة والأكواع وتلك المناطق تسبب العديد من الإحراج والعديد من المشكلات المختلفة للكثير من الفتيات وتمنعهم تلك المناطق وتلك المشكلة من إرتداء الملابس القصيرة والتي تضعهم في المواقف المحرجة، وتعتبر من أقوى الخلطات التي تعمل على تبييض تلك المناطق والحصول عليها بيضاء كالحليب ولامعة وجذابة هي خلطة الليمون مع البيكنج صودا وخلطة النشا والخل وخلطة الكركم وغيرها من الخلطات المختلفة التي تعطي إليكي افضل النتائج التي ترغبين في الوصول إليها والتي تحلمين بها، وسوف نقدم إليكي اقوى خلطة لتبييض تلك المناطق ونقدم إليكي مكونات وطريقة عمل تلك الخلطة.

مكونات عمل خلطة لتبييض المناطق الداكنة في الجسم

خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل خلطة لتبييض المناطق الداكنة في الجسم