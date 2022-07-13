نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لتفتيح وتبييض المناطق الداكنة في الجسم كله وإزالة الأسمرار مهما كان في المقال التالي
لتبييض المناطق الداكنة التي تتواجد في الجسم نلاحظ العديد من الفتيات يقومون بالذهاب إلى المراكز المتخصصة التي تعمل على إستخدام الأجهزة وبعض الدلكات المتخصصة في تفتيح تلك المناطق والحصول عليها بيضاء، ولكن توجد العديد من الخلطات البديلة التي تعمل على تنظيف تلك المناطق والحصول عليها نظيفة وتعتبر من المناطق التي تبدو داكنة في الجسم هي مناطق البيكيني وما تحت الإبط وفي مناطق الركبة والأكواع وتلك المناطق تسبب العديد من الإحراج والعديد من المشكلات المختلفة للكثير من الفتيات وتمنعهم تلك المناطق وتلك المشكلة من إرتداء الملابس القصيرة والتي تضعهم في المواقف المحرجة، وتعتبر من أقوى الخلطات التي تعمل على تبييض تلك المناطق والحصول عليها بيضاء كالحليب ولامعة وجذابة هي خلطة الليمون مع البيكنج صودا وخلطة النشا والخل وخلطة الكركم وغيرها من الخلطات المختلفة التي تعطي إليكي افضل النتائج التي ترغبين في الوصول إليها والتي تحلمين بها، وسوف نقدم إليكي اقوى خلطة لتبييض تلك المناطق ونقدم إليكي مكونات وطريقة عمل تلك الخلطة.
مكونات عمل خلطة لتبييض المناطق الداكنة في الجسم
- خمسة ملاعق كبيرة من النشا.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل خلطة لتبييض المناطق الداكنة في الجسم
- عليكي بتحضير اولا طبق صغير وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من النشا مع خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وعليكي بتقليب تلك المكونين ببعضهما حتى تختلط النشا مع عصير الليمون.
- بعد تقليب النشا وعصير الليمون قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وعليكي بتقليب تلك المكونات جيدا حتى تتجانس تماما وتختلط جيدا.
- بعد خلط وتقليب تلك المكونات عليكي بتنظيف أولا المنطقة الداكنة التي تريدين بتفتيحها بالماء ثم جففيها.
- بعد غسل تلك المناطق جيدا عليكي بوضع تلك الخلطة على المنطقة المراد تفتيحها وعلما أثناء وضع تلك الخلطة عليكي بفرك ترك المنطقة بالوصفة التي قومنا بتحضيرها لمدة من الوقت ثم اتركي تلك الوصفة على المناطق الداكنة لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك تلك الخلطة من المناطق الداكنة وعليكي بغسلها بالماء البارد جيدا ثم عليكي بإستخدام ماء الورد.
- كرري إستخدام تلك الخلطة مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم فقط سوف تحصلين على افضل النتائج.
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