نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أطعمة تجعلك ذاكرتك مثل الصاروخ وتحمي المخ من الضمور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثيرون من مشكلة صعوبة تذكر المواقف والذكريات القديمة، وربما الذكريات التي لم يمر عليها أيام أو حتى ساعات فقط، وذلك بسبب خمول الخلايا العصبية داخل المخ المسؤولة عن عملية التذكر. تنقسم العمليات داخل المخ إلى 3 عمليات أساسية، الأولى هي استقبال المعلومات، والثانية هي تجميع وتنظيم المعلومات، والثالثة هي الاستذكار تلك المعلومات مجدداً، وفي هذه المقالة ستتعرف على أطعمة طبيعية 100% لتقوية ذاكرتك وحمايتها من الضمور والخمول.

الأسماك السمينة

الأسماك من أكثر الأطعمة التي تعمل بشكل قوية للغاية على تقوية الذاكرة لدى الإنسان، وخصوصا (الأسماك السمينة)، وهي الأسماك التي تحتوي على الزيوت الفعّالة والغنية بفيتامين (أوميجا3 ) نظرا لقدرته الجبارة على تقوية الخلايا العصبية داخل المخ المسؤولة عن التذكر والتفكير.

هناك الكثير من أنواع الأسماك السمينة التي تحتوي على أوميجا 3 والتي يمكنك البدء بتناولها لتقوية الذاكرة لديك بسرعة الصاروخ، ولكن يجب الالتزام بتناولها مرتين على الأقل أسبوعيا لمدة لا تقل عن 3 أشهر حتى تستطيع الحصول على نتيجة مدهشة.

من أنواع الأسماك الغنية بالزيوت الطبيعية والتي تمد المخ بأوميجا 3 هي السالمون والماكر يل، والتوتة، وهي أشهر أنواع الأسماك الزيتية المتوفرة في الوطن العربي، وتتميز تلك الأسماك باحتوائها على كميات مميزة من أوميجا 3 الذي يعمل على تسهيل وصول الدم إلى خلال المخ العصبية وهو ما ينعكس مباشرة على قدرة المخ على التذكر بصورة ممتازة.

2. القهوة الطبيعية (مضادات الأكسدة)

من أكثر المشروبات التي يعتمد عليها الكثير من الناس في إنجاز المهمات والأعمال اليومية، وذلك نظرا لقدرتها على مساعدة الإنسان على التركيز بصورة أقوى وأكثر فاعلية.

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة، والكافيين، وهما العنصران الأكثر فاعلية في القهوة، وذلك يكون لها دو كبير في مساعدتك على التركيز وسهولة التذكر، وهو ما يساهم في النهاية في تقوية الخلايا العصبية داخل المخ، ولكن بالتأكيد يجب عليك الاعتدال في تناولها وعدم الإفراط فيها.

تساعد مضادات الأكسدة في القهوة على حماية المخ من الإضرابات والسكتات الدماغية، ويعمل الكافيين على المساعدة في إفراز الهرمونات الطبيعية داخل المخ التي بدورها تجعل الجسم قادر على التحمل والتركيز لوقت أطول، لذلك تعتبر القهوة خياراً ممتاز لك لتقوية الذاكرة لكن يجب الاعتدال في تناولها مرة أو مرتين في اليوم فقط.

3. الخضراوات الورقية الخضراء

الإكثار من تناول الخضراوات الورقية هو خيار مميز تماما لتقوية الذاكرة والعمل على تنشيط الخلايا العصبية في الدماغ المسؤولة عن تقوية الاستذكار لدى الإنسان.

هناك الكثير من الخضراوات الورقية التي يمكنك الحفاظ على تناولها باستمرار للحفاظ على ذاكرة قوية لم تشعر بها من قبل، من أمثلة تلك الخضراوات الملفوف الأخضر و البروكلي والسبانخ.

يحتوي البروكلي مثلا على فيتامين K الذي يلعب دورا أساسيا في تقوية الخلايا العصبية داخل الدماع وتحسين التذكر، بالإضافة إلى احتواءه على مضادات الأكسدة، وهو ما يجعلك تواظب على تناول كافة الخضراوات الورقية بصورة مستمر بشرط أن تقوم بتنظيفها جيدا والحصول عليها من مصادر طبيعية مضمونة.

4. الشوكولاته الغامقة

تحتوي الشوكولاته الغامقة على عنصر الفلافونويد الذي يلعب دوراً أساسيا في محاربة الأمراض المتعلقة بالقدرات العقلية لدى الإنسان، لكن يجب الحذر من تناول الأنواع التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر نظراً لأنها قد تتسبب في السمنة وتقليل القدرات العقلية على المدى البعيد.

كذلك تحتوي الشوكولاته الغامقة على الكافيين الذي يعزز عملية التركيز والتحمل لدى الإنسان، وأيضا مضادات الأكسدة التي تلعب دورا أساسيا في محاربة أمراض العقل والخلايا العصبية، وينصح بتناول الشوكلاته الغامة باعتدال وعدم الإفراط في تناولها، بالإضافة إلى ضرورة تجنب تناول الأنواع التي تحتوي على كميات عالية من السكر المصنع.

5. المكسرات

تلعب المكسرات دوراً أساسيا في تحسين العمليات العصبية داخل الدماغ نظرا لأحتوائها على الكثير من القيم والمكونات الغذائية المفيدة بصورة كبيرة لتحسين عمل الدماغ.

الكاجو والفستق واللوز واللب الأسمر والفول السوداني، على سبيل المثال كل تلك المكسرات لديها مفعول قوي جدا في تحسين الذاكرة لدى الإنسان ويفضل تناولها بطون أن تتعرض للتحميص او التجفيف.

فيتامين (هــ) هو أحد أهم الفوائد التي تتحصل عليها من تناول المكسرات، نزرا لقدرته على حماية الخلايا العصبية من الجذور الحرة التي ربما تسبب الكثير من الأمراض في الدماغ، كما أن فيتامين هــ يساعد على تقوية عملية التذكر بصورة ملحوظة جدا لدى الإنسان.