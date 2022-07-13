نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الوصفات الطبيعية لتبييض البشرة و تفتيحها بدون الكيماويات و آثارها الجانبية لتحصلي على جمال نجمات السينما العالمية في المقال التالي
طرق تبييض البشرة، تهتم كثير من النساء و الفتايات بتبييض بشرتهن حيث أن حلم كل فتاة و سيدة هو الحصول على بشرة فاتحة نقية فحصول الفتاة أو السيدة على بشرة بيضاء نقية يزيد من ثقتهن بأنفسهن و يشعرن بالسعادة و لتحقيق ذاك الهدف و تلك الغاية كتبنا من أجلك هذا المقال فتابعي معنا
طريقة عمل المواد المبيضة للبشرة
إن جميع المواد المبيضة للبشرة تعتمد على تقليل تركيز صبغة الميلانين في الجلد أو تقليل إنتاج الجلد لصبغة الميلانين وهذا ينطبق على الكيماويات المباعة في الصيدليات أو حتى الوصفات الطبيعية المكونه من خيرات الطبيعة و مثل لذلك فإن مادة الهيدروكينون تخفض تركيز الميلانين في الجلد و تكون النتيجة الحصول على بشرة فاتحة و بلون موحد . إن خفض صبغة الميلانين ليست التأثيرالوحيد لماسكات البشرة بل إنها تعطي البشرة حيوية و نضارة و تعمل على ترطيب البشرة و لتحقيق أفضل نتيجةيفضل إستخدام الوصفات و الخلطات الطبيعية بعيدآ عن المواد الكيماوية التى يمكن أن يكون لها آثار جانبية و إليك سيدتي أشهر تلك الوصفات الطبيعية
خلطة الزبادي و العسل لتبييض البشرة
- الزبادي غني بحمض اللاكتيك المقاوم للتصبغ و البقع الداكنة و لذلك يستخدم في تفتيح البشرة و تبييضها
- أضيفي عدد إثنين ملعقة من عسل النحل الطبيعي الطازج على نصف كوب زبادي و قلبى جيدآ
- بعد تمام الإختلاط و الإمتزاج ضعي من الخليط على الوجه و الرقبة
- أمهلي الخليط عشرون دقيقة حتى يتفاعل مع صبغة الملانين في البشرة
- إشطفي بالماء الفاتر المناطق التي تم تغطيتها بالخلطة
- يتم تكرار هذه العملية كل ثلاثة أيام
وصفة العدس لتبييض البشرة
- العدس غنى جدآ بمضادات الأكسدة و لذلك فهو مادة فعالة في تبييض البشرة و تفتيحها
- يتم نقع خمسون جرام من العدس في الماء لمدة إثنى عشر ساعة و يفضل أن تكون ساعات الليل
- نستخدم الخلاط الكهربائي لصنع معجون من العدس المنقوع
- نضع معجون العدس على الوجه و الرقبة
- نمهل معجون العدس التفاعل مع البشرة لمدة عشرين دقيقة
- يتم شطف الوجه و الرقبة بماء فاتر
- تكرر هذه العملية مرتين في الإسبوع للحصول على النتيجة المرغوبة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار الوصفات الطبيعية لتبييض البشرة و تفتيحها بدون الكيماويات و آثارها الجانبية لتحصلي على جمال نجمات السينما العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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