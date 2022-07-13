رول اللحمة بالبيض أكلة مختلفة للغداء

هل جربتي يوماً رول اللحمة المفرومة بالبيض ؟هذه الأكلة مميزة للغاية وقد تكون غريبة لبعض الأشخاص ولكنها تتميز بطعم رائع وقيمة غذائية عالية، يمكنك تحضير هذا الطبق المختلف بكل سهولة وتقديمه على الغداء كتغيير فتابعي هذا المقال للتعرفي على كيفية تحضير هذا الطبق فقد وفرنا لك الوصفة الأصلية من الألف إلى الياء.

رول اللحمة بالبيض

حضري طبق مختلف للضيوف في العزائم والمناسبات أو يمكنك تقديمه للأسرة في العيد كما يقدم في المطاعم الكبرى.

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة أي نوع تفضلين.

أربع بيضات كبيرة مسلوقة.

معلقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

بصلة واحدة كبيرة مفرومة ناعم.

معلقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف معلقة صغيرة من البابريكا.

معلقة صغيرة من البصل البودر.

معلقة صغيرة من توابل اللحم أو السبع بهارات.

زيت نباتي

خطوات تحضير رول اللحمة بالبيض: