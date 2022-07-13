نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رول اللحمة بالبيض أكلة مختلفة للغداء في المقال التالي
هل جربتي يوماً رول اللحمة المفرومة بالبيض ؟هذه الأكلة مميزة للغاية وقد تكون غريبة لبعض الأشخاص ولكنها تتميز بطعم رائع وقيمة غذائية عالية، يمكنك تحضير هذا الطبق المختلف بكل سهولة وتقديمه على الغداء كتغيير فتابعي هذا المقال للتعرفي على كيفية تحضير هذا الطبق فقد وفرنا لك الوصفة الأصلية من الألف إلى الياء.
رول اللحمة بالبيض
حضري طبق مختلف للضيوف في العزائم والمناسبات أو يمكنك تقديمه للأسرة في العيد كما يقدم في المطاعم الكبرى.
المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة أي نوع تفضلين.
- أربع بيضات كبيرة مسلوقة.
- معلقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- معلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- بصلة واحدة كبيرة مفرومة ناعم.
- معلقة صغيرة من الثوم البودر.
- نصف معلقة صغيرة من البابريكا.
- معلقة صغيرة من البصل البودر.
- معلقة صغيرة من توابل اللحم أو السبع بهارات.
- زيت نباتي
خطوات تحضير رول اللحمة بالبيض:
- يتم فرم اللحمة جيداً ثم تخلط في وعاء عميق مع البصل المفروم.
- تبلي المكونات بالملح والفلفل الأسود وتوابل اللحم.
- أضيفي الثوم البورد والبصل البودر والبابريكا.
- تقلب المكونات معاً جيداً حتى تشكل خليط ناعم.
- أدخليه الثلاجة واتركيه عدة ساعات ويفضل ليوم كامل حتى يكتسب نكهة.
- قومي بسلق البيض بالطريقة التقليدية عن طريق وضعه في ماء على نار عالية لمدة ربع ساعة.
- قشري البيض واتركيه يبرد.
- ضعي ورقة من الفويل ثم ضعي فوقها ورقة من الزبدة.
- ضعي خليط اللحم المفروم والبصل على ورق الزبدة واضغطي عليه حتى يشكل عجينة متماسكة.
- أضيفي الأربع بيضات بشكل طولي لتشكل صف معاً فوق طبقة اللحم المفروم.
- باستخدام ورق الفويل قومي بلف اللحم المفروم على البيض حتى يأخذ شكل اصطواني مغلق من الأطراف.
- أحجمي إغلاق ورق الفويل ثم ضعيه في صينية الخبز.
- أدخلي الصينية الفرن الساخن على حرارة مائة وثمانين درجة مئوية لمدة أربعين دقيقة حتى ينضج اللحم.
- اكشفي اللحم وعرضيه للشواية لأخذ لون مميز من أعلى.
- أخرجيه من الفرن ثم قطعيه إلى شرائح متوسطة في الحجم ومتساوية.
- توضع الشرائح في طبق التقديم ويقدم ساخن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رول اللحمة بالبيض أكلة مختلفة للغداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.