بالتتبيلة السرية طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بطعم وريحة ومذاق رهيب

يعتبر الفراخ من أشهي وألذ أنواع اللحوم فهي تحتوي علي البروتينات والفيتامينات ويقومون السيدات بشرائها من الخارج فيصيبهم العديد من الأمراض ،فهناك العديد من أنواع الفراخ مثل الفراخ المسلوق والفراخ المشوي والعديد من أنواع الفراخ ويمكن أن نقدم الفراخ مع السلطة مثل سلطة الخضروات وسلطة الطحينة أومع الأرز أو المعكرونة أو المخللات نلاحظ العديد من الناس يقومون بشراء الفراخ من المحلات فذلك خطأ لأنه يصيب الكثير والكثير من الناس بالأمراض الضارة والبعض من الناس يقومون بتسوية الفراخ ويقومون بتتبيلها تتبيلة رائعة وجميلة جدا ولها مذاق رائع،بمكونات سهلة وسريعة التتبيلة تحتوي علي العديد من أنواع البهارت المفيدة لجسم الإنسان والبيض والمستردة والطماطم المبشور واذا قمتي بالقيام بها في المنزل سوف يكون لها مذاق جميل جدا ورائع، ويكون مذاق الفراخ الذي نقوم بعمله في المنزل أفضل من مذاق الفراخ الذي نقوم بشرائه من الخارج، وتوجد لدينا أقوى وصفة لتتبيلة الفراخ المشوية تجعلكي تحصلين على ألذ فراخ مشوي بطعم لذيذ ورائع، وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل وصفة لتتبيلة الفراخ المشوية ونقدم إليكي المكونات اللازمة لعمل تتبيلة الفراخ المشوية لتناولها بطعم شهي.

مكونات عمل وصفة لتتبيلة الفراخ المشوية

خمسة ملاعق كبيرة من الزبادي.

حبتان إثنان من البصل المبشور.

حبتان إثنان من الطماطم المبشور.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر المفروم.

خمسة ملاعق كبيرة من المسطردة.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من السبع بهارات.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الكركم.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من جوزة الطيب.

دجاجة واحدة.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الابيض.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الطماطم.

طريقة عمل وصفة تتبيلة الفراخ المشوية