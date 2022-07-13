طريقة سهلة وسريعة لعمل ماسك الترمس للجسم وبخطوات بسيطة وغير مكلفة

الترمس من البقوليات المفيدة جدًا عند تناوله للجسم، فهو يمنح الجسم الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها، كما أنه له فوائد متعددة للجهاز الهضمي، كما أن الترمس له الكثير من الفوائد إذا تم طحنه واستخدامه في عمل افضل الوصفات الطبيعية التي تستخدم للجسم، فهو يحقق افضل النتائج ويساعد في حل الكثير من مشاكل البشرة، لذلك جئنا لكم اليوم للتعرف على طريقة عمل وتجهيز ماسك الترمس للجسم، تابعو معنا المقال للتعرف على التفاصيل

طريقة عمل ماسك الترمس للجسم

الترمس من أهم وأفضل المواد الطبيعية التي تساعد في منح البشرة الكثير من العناصر التي تحتاجها، كما أنه يساعد في التخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة وله الكثير من الفوائد الأخرى عند المداومة على استخدامه كماسك للبشرة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين كبار من الترمس المطحون.

ملعقتين من ماء الورد الطبيعي.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة من اللبن الحليب.

طريقة التحضير

ضعي الترمس في طبق بعد طحنه جيدًا.

أضيفي إليه النشا.

اخلطي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي مياه الورد والتقليب بشكل جيد ومستمر.

أضيفي قطرات من اللبن الحليب، واعيدي الخلط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.

بعد أن أصبحت المكونات خليط متجانس قومي بوضع الماسك على البشرة جيدًا ويتم توزيعه بالكامل سواء كان الوجه أو أي منطقة من الجسم مراد تفتيحها ونعومتها أو التخلص من التجاعيد.

اتركي الماسك على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يجف تمامًا على البشرة.

اغسلي الجسم بالماء الفاتر للتخلص من بقايا الماسك بالكامل.

لابد من المداومة على استخدام الماسك على البشرة وذلك لتحقيق النتيجة المطلوبة.

فوائد استخدام الترمس للبشرة

للترمس الكثير من الفوائد التي يمنحها للبشرة وذلك بعد استخدامها كماسك طبيعي ومن أهم فوائد الترمس هي كالاتي: