نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض الوجه سريعا بخلطة مغربية فعالة ومجربة في تفتيح البشرة واخفاء التجاعيد والتصبغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الوجه والرقبة بمكونات طبيعية هذا ما يكثر عنه عمليات البحث المكثفة من قبل الكثيرين من السيدات والفتيات من الراغبات في علاج مشاكل البشرة التي تظهر وتغزو الوجه بالكامل مما يتسبب ذلك بالشعور بالاحراج حين ظهور البقع الداكنة والتصبغات والنمش وغيرها من المشاكل التي قد لا تختفي وتترك اثر واضح على البشرة، ولذلك نقدم اليوم اقوي مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج مشاكل البشرة جميعها باستخدام مكون اساسي وهو الليمون الذي يلعب دورا هاما وواضح وفعال في تفتيح البشرة بعمق، علاوة على استخدام الليمون في شد البشرة واخفاء ظهور الخطوط الرفيعة في مدة قصيرة. خلطة مغربية لتبييض الوجه والرقبة المكونات ملعقة صغير من عصير الليمون في حال تحسس البشرة يمكن اضافة قطرات قليلة فقط.

نصف ملعقة من مسحوق النشا

نصف ملعقة من الحليب السائل. طريقة تحضير الوصفة في وعاء بلاستيكي صغير الحجم نضيف عصير الليمون مع النشا والحليب السائل. نستخدم قطعة قطن نظيفة ونغمسها في الخليط ونمرر النزيج على البشرة مع حركات دايرية رقيقة. بعد مرور 30 دقيقة نشطف المزيج بالماء الفاتر ونكرر العملية ثلاثة مرات من كل اسبوع.

زيت الخروع لتفتيح البشرة وشدهها. من افضل ما يمكن اتباعه هو زيت الخروع لعلاج البشرة من التصبغات وذلك يرجع لخصائصه المذهادلة التي تعمل على تغذية البشرة وترطيبها بعمق وجعلها أمثر حيوئة واشراقا من اول استعمال ستلاحظين الفرق بنفسك. المكونات المطلوبة نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع. طريق اعداد الوصفة نمرر كمية زيت الخروع على البشرة ولا يوجد هناك ضرر اذا طال الرموش بل هو عنصر هام في اطالة الرموش ايضا وآمن تماما. نترك زيت الخروع على الوجه حتي مرور 15 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء، ونحرص على المواظبة لتلك الوصفة مرتينوفي الاسبوع لنتيجة مذهلة. الليمون مع العسل لتفتيح البشرة العسلمن المكونات الفعالة في تصفيه الوجه وترطيبه وجعله اكثر اشراقا ونضارة وذلك بفضل خصايصه التي تغذي الجلد، ومع اضافة الليمون تحصلين على خليط متكامل في تفتيح البشرة. المكونات ملعقة من الليمون.

ملعقة من العسل. الطريقة نخلط المكونان مع في وعاء. يوزع الخليط على الوجه والرقبة. بعد مرور نصف ساعة يشطف بالماء الفاتر. وصفة طبيعية لتبييض الوجه سريعا بالعسل العسل من المكونات الطبيعية التي تستخدم في علاج البشرة كونه يحتوي على خصائص فعالة في ترطيب البشرة وشدها وجعلها حيوية ونضرة طيلة الوقت. المكونات ملعقة من العسل النقي.

ملعقة من الحليب. الطريقة تخلط المكونات معا في وعاء صغيرة. ثم توزع على الوجه. تترك لمدة 20 دقيقة. ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر. الجلسرين لتفتيح البشرة يعتبر الجلسرين هو من الوصفات الطبيعية التي تساعد في ترطيب البشرة وجعلها أكثر حيوية واشراقا، وذلك يرجع لفضل خصائصه المتعددة. المكونات ملعقة من الجلسرين الطبي الطريقة يوزع كمية الجلسرين على البشرة واليدين مع التدليك. يترك حتي يمتصه الجلد لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. يشطف بالماء البارد.

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