لاول مرة طريقة تحضير الارز الريزو صاحب الخلطة الرهيبة مع صدور الدجاج الابيض المقرمشة

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الأرز الريزو من الأكلات التي يتناولها الأشخاص بكثرة في المطاعم الكبيرة الشهيرة ولكن يمكن إعداده في المنزل بنفس طعم المطاعم بكل سهولة. ولذلك اليوم سنقدم لكم طريقة عمل الأرز الريزو بصوص الريزو الشهير لتقدميه إلى أسرتك. أسعار تحضير الأرز الريزو بخلطات كنتاكي مكونات تحضير الأرز الريزو بصوص الريزو الشهير: نصف كيلو من صدور الدجاج مقطع شرائح.

كوب ونصف من الأرز المصري.

فص من الثوم مفروم.

بصلة متوسطة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من صوص الباربكيو.

ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة كبيرة من الكاتشب العادي.

ملعقة كبيرة من الكاتشب الحار.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الشطة الحارة.

مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

مكعب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

لعمل صوص الريزو نحتاج إلى:

نصف كوب من الكاتشب العادي.

نصف كوب من صوص الباربكيو.

ربع كوب من الصويا صوص.

ربع كوب من دبس الرمان.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب الحار. طريقة تحضير الأرز الريزو بصوص الريزو الشهير: نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح ونقوم بوضعها في وعاء عميق.

ثم نضيف إليهم ماء وخل أبيض وعصير الليمون وسكر وتنقع لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه كوب من الماء الدافئ ومكعب مرقة الدجاج ويقلب جيدا حتى يذوب.

ثم نضيف إليه الشطة والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودر ودبس الرمان وصويا صوص.

بعد ذلك نضيف الملح ونقلب المكونات جيدا ثم نضيف شرائح الدجاج ونقوم بإدخالها إلى الثلاجة لمدة ساعة ونصف.

بعد ذلك نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الزيت ومكعب الزبدة ثم نرفعه على النار.

ثم نقوم بإضافة البصل المكعبات والثوم المفروم ثم نقوم بتقليبهم جيدا حتى يذبل البصل.

ثم نضيف إليهم مكعب من مرقة الدجاج والكارى ونصف كوب من الكاتشب.

بعد ذلك نضيف نصف كوب من الباربكيو وربع كوب من الصويا صوص. ثم نضيف الكاتشب الحار ونترك الخليط ليغلي قليلا ثم نقوم بإضافة الأرز الأبيض المغسول جيدا.

ثم نقلب الأرز جيدا في الخليط بعد ذلك نضيف عليهم الماء ونترك الأرز على نار هادئة.

نقوم بتقليب الأرز من حين إلى أخر حتى ينضج ثم نقوم برفعه من النار.

بعد ذلك هنخرج شرائح الدجاج المتبلة ونقوم بإضافتها في الدقيق ثم نخرجها من الدقيق ونضعها في ماء مثلج.

ثم نقوم بوضعها للدقيق مرة أخرى وهكذا حتى ننتهي من كمية الدجاج.

ثم نقوم بإحضار مقلاة نرفعها على النار عمر شويل - جدة لاول مرة طريقة تحضير الارز الريزو صاحب الخلطة الرهيبة مع صدور الدجاج الابيض المقرمشة - ثقفني

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