طريقة عمل البطاطا المشوية بالزبدة فى الفرن بطريقة سهلة وسريعة

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البطاطا أو البطاطس وذلك حسب ما يطلق عليها فى بلدك، وهى التي تعزز وتمد الجسم بالطاقة، كما أن البطاطس هو واحدة من أكثر الخضروات التي تعمل على تليين المعدة بشكل قوى، كما أن البطاطس يمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة ومتنوعة وسوف نقوم بذكرها فى هذا المقال. مكونات البطاطا المشوية في الفرن: 2 حبات بطاطا.

1 ملعقة كبيرة زعتر ناشف.

1 ملعقة كبيرة ريحان جاف.

1 ملعقة كبيرة بابريكا.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملح، وفلفل أسود. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء وتقطيع البطاطا على شكل شرائح متساويه السمك. نقوم بإحضار صينية ووضع ورق الزبدة ونقوم بوضع شرائح البطاطا، وإضافة التوابل. نقوم بوضع الفلفل الأسود، والملح، وتقليبهم مع البطاطا ونقوم بوضع زيت الزيتون وتقليبه مع التوابل حتي توزيع النكهات جيداً. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ووضع الصينية في الفرن لمدة 1 ساعة مع تقليب البطاطا كل ساعة. مكونات البطاطا المشوية بالزبدة: 4 حبات بطاطا.

150 جرام زبدة.

ربع كوب جبنة موزايلا مبشورة.

ملح حسب الرغبة.

رشة فلفل أسود.

ربع كوب جبنة شيدر مبشورة.

بقدونس مفروم للتزيين. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع البطاطا وغسلها جيداً ونقوم بتقشيرها بإستخدام السكينة، نقوم بغرز البطاطا بالشوكة فى 5 أماكن مختلفة وتكرارها مع جميع الحبات حتي يخرج منها البخار دون مزقها. نقوم بلف البطاطا بورق الألمنيوم حتي لا يخرج منها الهواء، نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ونقوم بوضع البطاطا في الفرن لمدة نص ساعة حتي تسويتها. ونقوم بإخراج البطاطا من الفرن وقسمها إلي نصفين ورشها بالملح، والفلفل الأسود ونقوم بوضع قطع صغيرة من الزبدة على قطعة من البطاطا ووضع الجبنة المبشورة، والبقدونس المفروم على قطعة من البطاطا لتصبح جاهزة للتقديم. مكونات البطاطا المشوية على طريقه التركية: 4 حبات بطاطا كبيرة مع قشرها.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

نص كيلو جرام دجاج منزوع جلد وعظم.

رشة ملح، وفلفل.

1 ملعقة كبيرة عصير الليمون.

1 كوب فليفله حمراء.

1 كوب ذرة.

1 كوب فطر.

بصلة مفرومة.

3 ملاعق كبيرة جبن موزاريلا مبشورة. طريقة التحضير: نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ونقوم بإحضار وعاء وغسل البطاطا وتقشيرها وتجفيفها ورشها بزيت زيتون ولفها بورق الألمنيوم. نقوم بإحضار وعاء ووضع الملح، والفلفل، وعصير الليمون، وتتبيل الدجاج وإدخالها الفرن وتركها ثلث ساعة، ندخل البطاطا إلي الفرن وتركها لمدة 45 دقيقة حتي تستوي، وتقطيع الدجاج المشوي إلي قطع صغيرة. ترك البطاطا حتي تبرد بعد الوقت نقوم بتقسم البطاطا إلي نصفين، نقوم بخلط البطاطا مع الدجاج المشوي مع الخضار وتتبيلته بالملح، والفلفل وحشو البطاطا بالخليط ورشها بالجبنة الموزايلا. ووضع البطاطا في الصينية ووضعها في الفرن مرة أخرى وتركها لمدة ربع ساعة ودمجها بالتوابل لمدة ربع ساعة مع تذويب الجبنة. عمر شويل - جدة طريقة عمل البطاطا المشوية بالزبدة فى الفرن بطريقة سهلة وسريعة - ثقفني

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