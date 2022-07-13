القهوة والشاي الأسود السحري: لصبغ الشعر الأبيض إلى الشعر الأسود فوري٢٠٢٢

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عمر شويل - جدة نقدم لكم القهوة والشاي الأسود السحري , لصبغ الشعر الأبيض حيث يعد الشيب المبكر مشكلة تواجه الكثير من الشبان والفتيات في سن مبكر جدا مما يؤدي إلى الإحراج لأنه يعطي الشخص سن أكبر من سنه الأصلي, ولا يمكن أعدته إلي لونه الطبيعي بسبب نقص المادة التي تفرز هذا اللون وهي الميلانين, بعد ذلك نقوم بوضع الصبغات التي تضر الشعر أكثر وتعمل علي تضخم المشكلة لأنها تحتوي علي مواد ضارة بالشعر فما لكي ألا الوصفات الطبيعية التي لا تضر حتي لو لم تستفيد منه الشعر لا تضره ولكن مع هذه الوصفة السحرية التي نتيجتها مضمونة جدا, ومكوناتها الفعالة في صبغ الشعر باللون الأسود الجميل بل وتعيد للشعر حيويته ويعطيه لمعه طبيعية جدا, سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني علي طريقة عمل القهوة والشاي الأسود السحري لصبغ الشعر الأبيض من اول استخدام فوري للحصول علي الشعر ذو اللون الطبيعي٢٠٢٢

مكونات عمل القهوة والشاي الأسود السحري لتحويل الشعر الأبيض إلي اسود باقل تكلفة ونتائج مبهرة

سوف نتعرف علي مكونات الماسك مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة من القهوة.

١ملعقة من الشاي.

مكونات الماسك الثاني

١ملعقة من زيت الزيتون.

١ملعقة من زيت الخروع.

١ملعقة من العسل.

طريقة التحضير

أليكم طريقة تحضير الماسك بطريقة خفيفة وسهلة وسريعة وهي كما الآتي:-.

نقوم بإحضار كوب ونضع فيه ١ملعقة من الشاي الأسود و٢ملعقة من القهوة ونقلب جيدا. بعد ذلك نقوم بوضع الماء الساخن على الخليط ثم نقلب جيدا. يعطي الخليط لمدة ساعة كاملة بعد ذلك نقوم بتصفيته بمصفاه صغيرة.

نقوم بتحضير الماسك الثاني

في وعاء نظيف نقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من خليط الشاي والقهوة. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زيت الخروع ونقلب ثم نضع ملعقة كبيرة من العسل. ونقلب الخليط جيدا حتى يتجانس المكونات تماماً.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة خرافية سريعة ومفيدة لكم هي كالتالي:-.