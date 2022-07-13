نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاوزة شعر كالحرير وصفات طبيعية فعالة لتكثيف وتنعيم الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتكثيف وتنعيم الشعر هذا ما نتحدث عنه من خلال مقالنا اليوم، نظرا لأن الشعر تاج المرأة وعلامة من علامات جمالها؛ فالكثير من الفتيات والسيدات يلجأون لكريمات الفرد المنتشرة في محلات أدوات التجميل، وذلك بالرغم من أنه غالي السعر إلا أنه يؤثر سلبا على الشعر وبصيلاته مع الاستعمال على المدى البعيد، ومنهم من يستخدم الوصفات الطبيعية فهي لا تضر الشعر حتى مع الاستعمال المتكرر، بل بالعكس تفيد الشعر والبصيلات وتعمل على تطويل بصورة طبيعية، وهذا ما نتعرف عليه في السطور القادمة.

وصفات طبيعية لتكثيف وتنعيم الشعر

من خلال بعض المكونات يمكنك عمل وصفة طبيعية لتكثيف و تطويل الشعر بشكل فعال وبمكونات لن تكلفك الكثير، وتتمثل مكونات هذه الوصفة في التالي:

بصلة كبيرة الحجم.

قرص أسبرين.

أي نوع من الزيوت العطرية بقدر مناسب.

قدر مناسب من الماء الفاتر.

طريقة تحضير الوصفة

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل هذه الوصفة الفعالة وخلال وقت بسيط تجعل شعرك كثيف و ناعم مثل الحرير، وهى كالآتي:

نقوم بتقشير البصلة ثم يتم فرمها جيدا في الكبة مع قدر من الماء، ثم يتم عصرها جيدا من الماء.

نضيف إلى عصير البصل قدر مناسب من أي نوع زيت عطري مثل زيت اللافندر، ثم يتم تدليك فروة الرأس جيدا ونتركه لمدة نصف ساعة تقريبا.

ثم بعد ذلك يغسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب لنوع شعرك، وذلك مع التدليك جيدا حتى يتم التخلص من رائحة البصل.

للوصول لأفضل النتائج بطريقة سريعة تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

وصفة القرفة وزيت جوز الهند

يمكنك من خلال هذه المكونات الحصول على وصفة طبيعية لتنعيم الشعر وتكثيفه بطريقة فعالة وسريعة، وتتكون مكوناتها من الآتي:

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

عصير ليمونة.

طريقة تحضير الوصفة

من خلال الخطوات التالية يتم عمل هذه الوصفة من دون أي تكاليف، كما أن مكونات هذه الوصفة بسيطة وموجودة في كل مكان، وهي كالتالي:

يتم إضافة جميع المكونات مع بعضها ويتم تقليبهم جيدا، وذلك حتى تتجانس المكونات جيدا.

يقسم الشعر المبلل من قبل إلى خصلات ويتم وضع الخليط على الشعر بطريقة متساوية، وذلك مع التدليك لفروة الرأس جيدا والشعر من الجذور إلى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة تقريبا.

بعدها يغسل الشعر جيدا بشامبو مناسب لشعرك ثم الشطف جيدا.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للوصول إلى أفضل النتائج.

فوائد زيت الزيتون للشعر

يحتوي زيت الزيتون على فوائد كبيرة جدا للشعر، ومن أهم هذه الفوائد التالي: