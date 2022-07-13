نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفه كريم الكولاجين الطبيعي للتخلص من التجاعيد بمكونات طبيعية تماما في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد وصفه كريم الكولاجين الطبيعي من المنتجات الطبيعية التي يزداد البحث عنها من قبل كثير من السيدات ويحرصن بشكل دائم إلى وضعها واستخدامها، وهذا لأنه مع مرور الوقت تبدأ علامات التقدم في السن والإجهاد بالظهور على البشرة وبالتحديد مناطق بعينها من البشرة، ولهذا تبحث السيدات كثيراً عن حيل وطرق لإخفائها نظراً لشكلها المزعج، ومن ضمن طرق إخفائها الكريمات الطبيعية مثل : الكولاجين، أو التدخل الجراحية.

نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني وصفه كريم الكولاجين الطبيعي للتخلص من التجاعيد بمكونات طبيعية تماما في المنزل حيث أن العديد من السيدات والفتيات يبحثن عن طرق للتخلص من تجاعيد الوجه، لذا تابعوا هذه المقالة الذي نقدم لكم من خلالها طريقة عمل كريم الكولاجين الطبيعي الذي يخلصك من التجاعيد ويجعل بشرتك بيضاء ناصعة.

وصفه كريم الكولاجين الطبيعي

حتى نحصل على أفضل مفعول لـ وصفه كريم الكولاجين الطبيعي لذي يستخدم للعناية بالبشرة والتخلص من علامات تقدم السن والتعب والإجهاد التي تظهر على الوجه وبالتحديد مناطق معينة فيه، يجب تطبيق هذه الوصفة بشكل مستمر على البشرة، وهذا لأنها تحتوى على خصائص كثيرة مفيدة للبشرة، فهي تعد من أهم مصادر الأحماض الأمينية الهامة، والفيتامينات، وبخاصة المجموعة ( ب )، بجانب كثير من المعادن، فيمكن الحصول على هذه الوصفة بسهولة بالمكونات التالية :

خلطة الحليب الفاتر والخبز

يمكن الحصول على هذه الوصفة باستخدام المكونات التالية التي أمامنا وبعدة خطوات بسيطة، كما يلي :

مكونات الخلطة

ملعقة من فتات الخبز.

ملعقة من الحليب الفاتر.

خطوات تحضير الخلطة

نخلط كافة المكونات معاً حيداً لنحصل على خبز طري.

ثم نطحن الخليط لنحصل منه على عجينة طرية متماسكة.

بعد ذلك نضع الخليط على بشرة نظيفة، ونتركه لمدة ربع ساعة.

ثم بعد ذلك نغسل الوجه بعد مرور الوقت المحدد باستخدام الماء البارد، ونضع عليه الكريم المرطب المناسب لنوع البشرة.

يمكن وضع هذه الوصفة على البشرة مرة كل أسبوع، حتى ملاحظة اختفاء الخطوط والتجاعيد من البشرة.

خلطة الحليب المحلى

هذه الوصفة يمكن الحصول عليها بالمكونات البسيطة التالية :

مكونات الوصفة

ملعتقان حليب مركز محلى.

معلقتان عسل.

كريم فريش سميكة.

طريقة تحضير الوصفة

نخلط كافة المكونات جيداً لنحصل على كريم متجانس.

ثم نضع الخليط على البشرة كاملةً والرقبة، ونبعد عن منطقة العينين.

ثم نترك القناع لمدة تلت ساعة.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر وندلك البشرة بحركات دائرية.

ثم نضع الخليط مرة كل أسبوع لنحصل على نتيجة مرغوبة.

مميزات الكولاجين للبشرة