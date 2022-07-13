“ألذ المقبلات مع الطعام” أسرار عمل مخلل الخيار في المنزل بطعم شهي مثل المحلات

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يوجد الكثير من أنواع المخللات التي تعطي الأكل مذاق رائع ولا تخلو أي مائدة بدون المخللات ويعتبر مخلل الخيار من أنواع المقبلات والمخللات التي تكسب مجموعة من الأكلات مذاق خاص مثل الكفتة المشوية أو الدجاج المشوي أو الشاورما أو الكبدة والمخ وجميع الأكلات السورية ويحبه كثير من الناس ويحتوي مخلل الخيار على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة، ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل مخلل الخيار، تابعوا معنا هذا المقال عن أسرار عمل مخلل الخيار. أسرار عمل مخلل الخيار نقدم لكم مقادير عمل مخلل الخيار في المنزل: نصف كيلو جرام من خيار صغير الحجم

كوب من الماء

ورقة غار مجففة

أربعة فصوص من الثوم

ملعقة طعام كبيرة ونصف من الملح

كوب من خل التفاح

ملعقة شاي صغيرة من الشبت الأخضر أو بذور الشبت المجففة

نصف ملعقة شاي صغيرة من الفلفل الأحمر الحار المجفف أو ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود غير مطحون. طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل نحضر برطمان حجمه مناسب يمكن إحكام غلقه بدون دخول أي هواء للمكونات في الداخل.

ثم نغسل الخيار جيدا لإزالة الأتربة والأوساخ المرشوشة على الخيار.

بعد ذلك نزيل أجزاء الساق المتبقية على حبات الخيار ويمكن تقطيع الخيار بشكل طولي لجعلها أرفع حتى تتخلل.

نفرم فصوص الثوم ونضعهم في البرطمان ثم نضيف الشبت وورقة الغار المجففة والفلفل الأحمر الحار المجفف.

ثم نضيف الملح إلى كوب من الماء ونقلبه جيدا حتى نتأكد من ذوبانه.

نحضر إناء صغير ونضع به كوب الماء بالملح وكوب خل التفاح الطبيعي ونحرك الخليط باستمرار حتى يبدأ الغليان ثم نرفعه من على النار.

ثم نسكب الخليط في البرطمان بحرص ونحركه حتى تختلط المكونات معا بشكل جيد في البرطمان.

بعد ذلك نضيف الخيار بحرص إلى البرطمان بعد أن يبرد بشكل طولي حتى يمتلئ البرطمان بالكامل ونتأكد من غمر الماء لكل حبات الخيار الطولية.

ثم نغلق البرطمان بإحكام ونتركه على جنب ويفضل حفظه في الثلاجة لمدة تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام قبل تناوله حتى ينضج، وبالهنا والشفا. فوائد الخيار المخلل يعمل الخيار المخلل على محاربة الأمراض.

يقوم الخيار المخلل على تحسين الهضم في المعدة.

يقلل الخيار المخلل من ألم القولون.

يحتوي الخيار على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تسمى بيتا كاروتين ويقوم الجسم بتحويلها إلى فيتامين أ.

يعتبر مخلل الخيار من الأطعمة التي سعراتها الحرارية مفيدة في الدايت حيث أنها يحتوي على نسبة كبيرة من الماء عمر شويل - جدة "ألذ المقبلات مع الطعام" أسرار عمل مخلل الخيار في المنزل بطعم شهي مثل المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ألذ المقبلات مع الطعام” أسرار عمل مخلل الخيار في المنزل بطعم شهي مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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