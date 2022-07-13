بياض كالثلج وصفات كريمات تفتيح البشرة بسرعة وإزالة البقع

كريمات تفتيح البشرة، يجب الإشارة في البداية أن كريمات تفتيح البشرة من الأمور التي يبحث عنها العديد من النساء بشكل كبير للغاية، كما يجب الإشارة أن هذه الكريمات التي تقوموا بتحضيرها في المنزل تساعد في تفتيح البشرة بشكل كبير للغاية بعيد عن الكريمات الصناعية التي لديها العديد من الأضرار على البشرة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال بعض الوصفات الطبيعية لكريمات تفتيح البشرة التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة تابعوا معانا.

من الجدير بالذكر أن الفتيات تبحث دائما عن طريمات وماسكات طبيعية للحفاظ على البشرة من التصبغات وغيرها، ولذلك اليوم من خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم كريم طبيعي لتفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء والتصبغات الجلدة المؤرقة في وجهك، ومن المعلوم أن المكونات الطبيعية للبشرة تساعد على التفتيح والنضارة، وإليكم أفضل الكريمات الطبية.

كريم طبي لتفتيح البشرة

يجب الإشارة في البداية أن هناك العديد من الكريمات العلاجية التي تساعد بصورة كبيرة للغاية في تفتيح البشرة ومن بينها:

الريتينول، يجب الإشارة أن الكريمات التي تحتوي على هذه المادة تعتبر شكل من أشكال فيتامين أ المهم بشكل كبير للغاية لتفتيح البشرة كما يساعد بصورة كبيرة على تحفيز الكولاجين كما يساعد على انقسام خلايا الجلد بشكل كبير، ويؤدي أيضا إلى تقشير البشرة وتجديدها كما يمكنكم استخدم هذا الكريم من أجل القضاء على التجاعيد نهائيا.

ثانيا كريم الهيدروكينون، يجب الإشارة في البداية أن هذا الكريم يساعد على تفتيح البشرة كما يساعد في تفتيح البقع الداكنة أيضا ويمكنكم استخدام هذا الكريم يوميا .

وصفة الليمون والزبادي لتفتيح البشرة

يجب الإشارة في البداية أن الزبادي يساعد على تقشير البشرة وتفتيحها بشكل كبير وذلك لاحتوائه على حمض الاكتيك.

كما يحتوي عصير الليمون ايضا على فيتامين c الذي يساعد على تفتيح البشرة بشكل كبير ويمنع انتاج صبغة الميلانين المضر على الوجه بشكل كبير .

تابعوا معانا خطوات تحضير هذه الوصفة خلال السطور القادمة.

المكوّنات

ثلاث قطرات من ماء الورد .

كوب من اللبن الزبادي .

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج .

طريقة تحضير الوصفة

يمكنكم مزج عصير الليمون والزبادي في وعاء صغير ثم بعد ذلك يتم إضافة ماء الورد ويتم تحريك المزيج باستمرار .

ثم يتم وضع الكريم لي زجاجة محكمة الغلق ويتم الحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع أو أسبوعين .

يتم وضع الكريم على البشرة بعد ذلك مع التدليك المستمر ويتم تركه ليلو كاملة ثم يتم غسله في الصباح بالماء الدافئ وغسول البشرة.

يكرر هو الكريم يوميا في المساء .

نصائح الحصول على نتائج أفضل لتفتيح البشرة