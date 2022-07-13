نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا التجاعيد للأبد.. تخلصي من تجاعيد الوجه نهائيا بمكون واحد في منزلك يرجعك كأنك عندك 20 سنة في المقال التالي

تعاني المرأة مع التقدم في العمر من تجاعيد الوجه وتظهر بسبب عدم اتباع نظام غذائي صحي، او عدم اخذ قسط كافي من النوم في هذا المقال سنعرض لكي بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من تجاعيد الوجه. وصفة الزبادي وزيت جوز الهند للتخلص من تجاعيد الوجه: تحضر وعاء ونضع به اثنان ملعقة من الزبادي واثنان ملعقة من العسل وملعقة من ماء الورد ونخلطهم جيدا حتى تصبح شبهه العجينة، ثم نضعه على الوجه ونتركه لمدة عشرون دقيقه ثم نغسل الوجه بالماء البارد ونكرر هذه الطريقة مره واحده يوميا حتى نحصل على النتيجة المرجوة.

هناك ايضا وصفة أخري باستخدام زيت جوز الهند، نحضر وعاء ونضع به ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وبعض من الكركم وملعقة من زيت اللوز، ونخلطهم جيدا ثم نضع هذا الخليط على الوجه لمدة عشرون دقيقه ثم يغسل الوجه بماء بارد وتكرر هذه الوصفة مره واحده يوميا. الخيار والجزر للتخلص من تجاعيد الوجه: نحضر وعاء ونضع به ثمره من الخيار المهروس ونضع عليه ملعقة من الزبادي، ونخلطهم جيدا ثم نضع هذا الخليط على الوجه لمدة عشرون دقيقه ونغسل الوجه بالماء البارد وتكرر هذه الوصفة مرتان اسبوعيا ستتخلصي من التجاعيد نهائيا.

الوصفة الأخرى باستخدام الجزر، نحضر وعاء على النار ونضع به ثمره من الجزر وننتظر حتى تنضج ثم نقوم بهرسها ونضع عليها ملعقة من العسل ونضع هذا الخليط على الوجه لمدة عشر دقائق، ونغسل بالماء البارد وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع. القرفة والعسل وخل التفاح للتخلص من تجاعيد الوجه: نحضر وعاء ونضع به ملعقة من القرفة المطحونة على ملعقة من العسل ونخلطهم جيدا ثم نضع هذا الخليط على الوجه ونتركه لمدة خمس دقائق ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة مرتين في الاسبوع.

أما وصفة العسل وخل التفاح فهي كالتالي، نحضر وعاء ونضع به ملعقة من خل التفاح وملعقة من العسل ونخلطهم جيدا ثم يوضع على البشرة لمدة عشرون دقيقه ثن نقوم بغسلها بماء فاتر ثم نضع مرطب للبشرة وتكرر هذه الوصفة مرتين في الاسبوع. اسباب تجنبيها لعدم ظهور تجاعيد الوجه: عدم التعرض كثيرا لأشعة الشمس.

استخدام مستحضرات التجميل بكثرة.

التدخين. عمر شويل - جدة وداعا التجاعيد للأبد.. تخلصي من تجاعيد الوجه نهائيا بمكون واحد في منزلك يرجعك كأنك عندك 20 سنة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وداعا التجاعيد للأبد.. تخلصي من تجاعيد الوجه نهائيا بمكون واحد في منزلك يرجعك كأنك عندك 20 سنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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