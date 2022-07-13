طريقة عمل كفتة الحاتي بكل أسرار نجاحها وأحلى طعم

مع قدوم الأعياد وخاصة عيد الأضحى المبارك الذي تكثر به الذبائح واللحوم تزداد بحث الأمهات عن أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي إلى أولادها وأسرتها، وذلك ليكون نوعًا من أنواع التجديد والتغيير، وخاصة أن كفتة الحاتي يعشقها الكثيرون دون استثناء سواء كانوا صغار أو كبار، وهناك شيفات قد قدموا طريقة عمل كفتة الحاتي بأفضل وأسهل طريقة ومن بين هؤلاء الشيفات هما الشيف الشربيني والشيف حسن، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة الحاتي على طريقة أشهر الشيفات.

مكونات عمل كفتة الحاتي في المنزل

تعتبر مكونات عمل كفتة الحاتي سهلة جدًا، ويمكن إعدادها في المنزل لتكون ذات المذاق الذي يتم تذوقه في أشهر مطاعم الحاتي، وجاءت المكونات كالآتي:

سوف نحتاج إلى واحد كيلو من اللحم البقري المفروم.

كذلك سوف نحتاج إلى حوالي 100 جرام من اللية أو الدهون على حسب المتوفر لديكِ.

عدد ثلاثة حبات من البصل المفروم.

فص ثوم واحد مهروس.

ملعقة واحدة من الملح أو يمكن إضافته على حسب الرغبة.

واحد ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، كما يمكن أيضًا إضافته على حسب الرغبة.

حوالي نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

سوف نحتاج إلى 2 رغيف من الخبز البلدي.

حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

حبة واحدة من الطماطم.

سوف نحتاج أيضًا إلى قطعة واحدة من الفحم.

أسهل طريقة لعمل كفتة الحاتي في المنزل

تعتبر كفتة الحاتي المتماسكة المشوية التي يقوم بإعدادها الشيف شربيني أسهل طريقة لعمل الكفتة، وجاءت تلك الطريقة كالآتي: