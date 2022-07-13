نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي بكل أسرار نجاحها وأحلى طعم في المقال التالي
مع قدوم الأعياد وخاصة عيد الأضحى المبارك الذي تكثر به الذبائح واللحوم تزداد بحث الأمهات عن أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي إلى أولادها وأسرتها، وذلك ليكون نوعًا من أنواع التجديد والتغيير، وخاصة أن كفتة الحاتي يعشقها الكثيرون دون استثناء سواء كانوا صغار أو كبار، وهناك شيفات قد قدموا طريقة عمل كفتة الحاتي بأفضل وأسهل طريقة ومن بين هؤلاء الشيفات هما الشيف الشربيني والشيف حسن، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة الحاتي على طريقة أشهر الشيفات.
مكونات عمل كفتة الحاتي في المنزل
تعتبر مكونات عمل كفتة الحاتي سهلة جدًا، ويمكن إعدادها في المنزل لتكون ذات المذاق الذي يتم تذوقه في أشهر مطاعم الحاتي، وجاءت المكونات كالآتي:
- سوف نحتاج إلى واحد كيلو من اللحم البقري المفروم.
- كذلك سوف نحتاج إلى حوالي 100 جرام من اللية أو الدهون على حسب المتوفر لديكِ.
- عدد ثلاثة حبات من البصل المفروم.
- فص ثوم واحد مهروس.
- ملعقة واحدة من الملح أو يمكن إضافته على حسب الرغبة.
- واحد ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، كما يمكن أيضًا إضافته على حسب الرغبة.
- حوالي نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- سوف نحتاج إلى 2 رغيف من الخبز البلدي.
- حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- حبة واحدة من الطماطم.
- سوف نحتاج أيضًا إلى قطعة واحدة من الفحم.
أسهل طريقة لعمل كفتة الحاتي في المنزل
تعتبر كفتة الحاتي المتماسكة المشوية التي يقوم بإعدادها الشيف شربيني أسهل طريقة لعمل الكفتة، وجاءت تلك الطريقة كالآتي:
- نقوم في البداية بوضع الخبز البلدي الذي لدينا داخل كوب به كمية مناسبة من الماء الساخن المغلي.
- بعد ذلك نترك الخبز حتى يتم تصفيته بصورة جيدة من الماء.
- وفي هذه الأثناء نضع اللحم البقري الذي لدينا وكذلك اللية داخل الكبة حتى تُفرم بشكل جيد.
- بعدها يتم إضافة الخبز الذي تم تصفيته أيضًا داخل الكبة ليُفرم مع اللحمة واللية مرة أخرى بشكل جيد.
- عند ملاحظة أن اللحمة أصبحت تشبه العجينة المتماسكة، نقوم بإخراجها من الكبة.
- بعد ذلك نقوم بغسل البصل ثم بشره باستخدام المبشرة أو فرمه داخل الكبة ليكون ناعم جدًا.
- نقوم بتصفية البصل من الماء الذي يوجد به.
- نضع بعد ذلك تفل البصل فوق خليط الكفتة المتماسكة، مع ضرورة التقليب بصورة جيدة.
- هنا نُضيف الملح والفلفل الأسود. والكمون.
- يجب تقليب اللحمة وعجنها حتى يصير لها أنسجة.
- نضيف الكزبرة الخضراء المفرومة مع الكفتة.
- تعجن الكفتة مرة أخرى بشكل جيد، ثم نقوم بوضعها داخل الثلاجة لمدة حوالي 15 دقيقة فقط.
- بعد ذلك نقوم بإخراجها للتشكيل.
- نضع في طبق ملعقة من الخل مع ماء البصل الذي لدينا، وكذلك نضع معهم بشر حبة واحدة من الطماطم.
- نقوم بتصبيع الكفتة عن طريق استخدام بشر الطماطم وماء البصل.
- تُرص أصابع الكفتة داخل الصينية، وبعدها ندخلها الفرن.
- يتم تسخين قطعة الفحم ثم توضع بداخل صينية الكفتة ووسط أصابع الكفتة.
- نخرج الكفتة من الفرن بعد أن تصبح مشوية وذات لون رائع وبالهنا والشفا.
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