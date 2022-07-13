نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل فراخ كنتاكي في المنزل بنفس الطعم الجاهز بمكونات بسيطة وأقل تكلفة في المقال التالي

يوجد طرق عديدة لصنع الفراخ منها المقلي والمشوي حسب طريقة كل منزل وكل سيدة، ولكن يوجد إقبال كثيف من جميع الأعمار سواء كبار أو أطفال صغار على وجبات كنتاكي والتي تشتمل على فراخ كنتاكي ذو طعم شهي ولذيذ للغاية، لذلك تبحث العديد من السيدات عن طريقة صنع فراخ كنتاكي في منزلها بخطوات سهلة لضمان طعم شهي لأطفالها وعائلتها وايضا تكون من صنع يديها وتضمن نظافة الطعام، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة سهلة تساعدك على صنع فراخ كنتاكي في مطبخك فتابعونا. مكونات عمل فراخ كنتاكي في المنزل عليك شراء مكونات معينة لعمل فراخ كنتاكي مثل المحلات وهي كالتالي: عدد اثنين من الفراخ ذو حجم متوسط.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة ونصف من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البصل البودر والثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة البيكنج باودر.

كركم وشطة حسب الرغبة.

كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من البابريكا.

زيت للقلي. طريقة عمل فراخ كنتاكي في المنزل لتستطيعي صنع فراخ كنتاكي في مطبخك عليك سيدتي اتباع الخطوات التالية بدقة شديدة وهي كالتالي: اولا: عليك غسل الدجاج جيدا ثم قومي بتقطيع الدجاج إلى ثماني قطع ونقوم بتركها حتى تتخلص من المياه التي تحتويها.

ثانيا: احضري وعاء وضعي فيه نصف كوب من الدقيق الأبيض والنشا ونصف ملعقة من البصل البودر والملح ومعلقة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة من الثوم البودر والبيكنج باودر والكركم وملعقة كبيرة من الشطة حسب الرغبة ونقوم بخلطهم معا جيدا.

ثالثا: قومي بإضافة المياه إلى الخليط ونقلب جيدا حتى تصبح عجينة شبه متماسكة.

رابعا: عليك وضع الآن الدجاج في الخليط مع خلطهم معا جيدا، ثم نحضر وعاء آخر ونضع فيه كوبين من الدقيق الأبيض ونضع فيه الفراخ الموجودة في التتبيلة.

خامسا: بعد ذلك نرفعها من الدقيق ونضعها في طبق كبير به دقيق ونغطيها بالدقيق.

سادسا: نقوم بوضع طاسة بها زيت للقلي وننتظر حتى يسخن ونضع الفراخ فيه حتى يصبح لونها أحمر ذهبي ونخرجها من الزيت على أوراق للتخلص من الزيوت.

سابعا: قومي بوضع الفراخ في أطباق خاصة بالتقديم. عمر شويل - جدة عمل فراخ كنتاكي في المنزل بنفس الطعم الجاهز بمكونات بسيطة وأقل تكلفة - ثقفني

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