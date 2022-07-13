بكوب من السميد عمل كيكة البسبوسة بطعم مميز لأسرتك

كيكة البسبوسة تعد من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، ويعتبر هذا النوع من الكيك من أفضل الأنواع لدى الكثير من الأشخاص؛ حيث أنها تضم الكيك والبسبوسة معا كما يطلق عليها كيكة الرواني؛ فهى خفيفة وهشة وتحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، وذلك لما تحتوي عليه من مكونات وتسعى الكثير من السيدات لمعرفة أسهل طريقة لعملها في المنزل، وهذا ما نتعرف عليه من خلال مقالنا اليوم.

كيكة البسبوسة

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل كيكة الرواني البسيطة، والتي تتكون من مكونات متوفرة في كل مكان وليست مكلفة، وتتمثل مكوناتها من الآتي:

كوب متوسط الحجم من دقيق السميد.

مقدار كوب بنفس المقدار من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث بيضات.

مع كوب صغير من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار مناسب من جوز الهند للتزيين.

نصف ملعقة صغيرة من الخل.

ربع كوب صغير من الزيت النباتي.

مقدار نصف كوب متوسط من جوز الهند مبشور.

كوب من الشربات المحضر مسبقا.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كيكة البسبوسة اللذيذة بطريقة بسيطة جدا، وهذا النوع من الكيك منتشر جدا في جميع أنحاء العالم، حيث يتم تحضيرها بطريقة سهلة بالإضافة إلى أنها لا تستغرق وقت كبير في تحضيرها، وتتمثل الوصفة في التالي:

يتم إحضار وعاء عميق ثم نضع به الدقيق والسميد والسكر والبيكنج بودر.

ويتم التقليب فيما بينهم جيدا حتى تتجانس المكونات جميعها.

وبعد ذلك نضيف إلى الخليط السابق البيض والملح والفانيليا مع الاستمرار في التقليب جيدا.

ثم نضيف إلى المكونات جوز الهند ويتم التقليب جيدا حتى يتجانس الخليط.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يسخن.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزيت من جميع الجوانب مع رشة بسيطة من الدقيق حتى لا يلتصق الخليط.

نقوم بوضع الخليط في الصينية وندخلها الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن بعد النضج وتسقى بالشربات فور خروجها من الفرن.

نتركها تبرد ثم يتم تقطيعها قطع متوسطة أو على حسب الرغبة وتقدم في طبق التقديم.

طريقة عمل الشربات

عند عمل الشربات لا يستدعي الأمر وجود مكونات كثيرة، ولكن عند وجود هذه المكونات في الوصفة يمكنك الحصول على الشربات اللذيذ بسهولة، وتتمثل هذه المكونات من الآتي: