نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي
طريقة عمل لحمة الرأس، دومًا ما تبحث السيدات عن أفضل طريقة لعمل لحمة الرأس، وذلك حتى يتم إعدادها لأسرتها وأولادها بمذاق طيب وشهي وينال إعجاب كلًا من الكبار والصغار، وهناك أكثر من طريقة لعمل لحمة الرأس، ولكن لا يوجد أفضل من طريقة عمل لحمة الرأس في طاجن لما لها من مذاق مميز ولذيذ جداً، وهو ما سوف نعرضه لكم في السطور الآتية.
طريقة عمل طاجن لحمة الرأس
لحمة الرأس من الأكلات الشعبية المفضلة لدى العديد من الأشخاص، تحضر بعدة طرق مختلفة وبمذاق شهي، مكوناتها سهل وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، في البداية لا بد من معرفة أن مدة تحضير لحمة الرأس وتسويتها سوف يستغرق ساعتين، أما بالنسبة للمكونات فجاءت كما يلي:
المكونات:
- كيلو من لحمة الرأس، قد تم تنظيفه جيدًا.
- اثنين عود من الكرفس.
- كرات.
- 2 حبة بصل متوسطة مقطعة مكعبات.
- 4 فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقة واحدة من الحبهان المطحون.
- 2 ورقة لورا.
- الملح والفلفل الأسود يتم إضافتهم على حسب الرغبة.
- قرن واحد من الفلفل الحار على حسب الرغبة.
- 4 حبة من الطماطم المبشورة.
طريقة تحضير طاجن لحمة الرأس
- في البداية يتم سلق لحمة الرأس جيدًا مع البصل والكرفس والكرات والحبهان وورق اللورا.
- ثم نقوم بإضافة الفلفل الأسود والملح.
- نقوم بإحضار إناء آخر ونضع بداخله كمية مناسبة من زيت الزيتون، ثم نضع به كلًا من قطع البصل مع الثوم المفروم وكذلك قرن الفلفل الحار المقطع لتشويحهم، وذلك على موقد ذات درجة متوسطة.
- نضيف أيضًا الملح والفلفل الأسود، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كمية الطماطم المبشورة، وبعد تسبيك الطماطم يتم إضافة كمية قليلة من الماء، مثل كوب واحد فقط من الماء.
- بعد سلق لحمة الرأس نقوم بتقطيعها إلى شرائح ذات حجم متوسط، ثم يتم إضافتها إلى خليط البصل والثوم والطماطم، ثم نتركها على النار حتى تنضج جيدًا.
- نضع الخليط داخل الطاجن، ثم نقوم بإدخاله إلى الفرن، وذلك لمدة حوالي نصف ساعة فقط، ثم بعد ذلك نقوم بإخراجه.
- تقدم لحمة الرأس مع الخبز المحمص وبعض المقبلات مثل الباذنجان المخلل أو غيره، وبالهنا والشفا.
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