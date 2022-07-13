طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل لحمة الرأس، دومًا ما تبحث السيدات عن أفضل طريقة لعمل لحمة الرأس، وذلك حتى يتم إعدادها لأسرتها وأولادها بمذاق طيب وشهي وينال إعجاب كلًا من الكبار والصغار، وهناك أكثر من طريقة لعمل لحمة الرأس، ولكن لا يوجد أفضل من طريقة عمل لحمة الرأس في طاجن لما لها من مذاق مميز ولذيذ جداً، وهو ما سوف نعرضه لكم في السطور الآتية.

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس

لحمة الرأس من الأكلات الشعبية المفضلة لدى العديد من الأشخاص، تحضر بعدة طرق مختلفة وبمذاق شهي، مكوناتها سهل وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، في البداية لا بد من معرفة أن مدة تحضير لحمة الرأس وتسويتها سوف يستغرق ساعتين، أما بالنسبة للمكونات فجاءت كما يلي:

المكونات:

كيلو من لحمة الرأس، قد تم تنظيفه جيدًا.

اثنين عود من الكرفس.

كرات.

2 حبة بصل متوسطة مقطعة مكعبات.

4 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة واحدة من الحبهان المطحون.

2 ورقة لورا.

الملح والفلفل الأسود يتم إضافتهم على حسب الرغبة.

قرن واحد من الفلفل الحار على حسب الرغبة.

4 حبة من الطماطم المبشورة.

طريقة تحضير طاجن لحمة الرأس