نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل وصفات الفازلين لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية مفيدة تنور بشرتك في المقال التالي
من أكثر المشاكل التي تواجه عدد كبير من النساء هي البشرة السمراء، حيث جعل العديد يبحث عن وصفات مكونة من مواد طبيعية لتفتيح البشرة، وتكون آمنة وغير ضارة على البشرة ولا تسبب التجاعيد، حيث يمكنك عمل وصفات من الفازلين تساعد على تفتيح البشرة، ولا تحتوي على مواد كيميائية، كما أن الأولين العديد من الفوائد حيث يعمل علي ترطيب البشرة ويحمي من التجاعيد، ويجعل البشرة ناعمة ويحمي من أشعة الشمس.
وصفات الفازلين لتفتيح البشرة
يمكن اضافه مجموعه من المكونات والاعشاب الي الفازلين الطبي وذلك لتفتيح البشرة، وتكون هذه الطرق آمنة بصورة كبيرة
وصفة الفازلين والكركم لتفتيح البشرة
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- نصف ملعقة من الزبادي.
- نصف ملعقة من زيت الورد.
طريقة اعداد الوصفة وكيفية استخدامها على البشرة
- نقوم باحضار اناء فارغ وجاف تماما.
- نضع ملعقتين الفازلين على الكركم ونخلط جيد.
- ثم نضيف ملعقة من الزبادي ونقلب ثم نضيف زيت الورد.
- يتم غسل البشرة باستخدام غسول يتناسب مع نوع البشرة.
- يتم وضع جزء من الخليط على البشرة ويتم توزيعها على البشرة.
- وتترك الوصفة لمدة ربع ساعة على البشرة.
- بعدها نقوم بإزالة الوصفة عن طريق عمل مساج لها ليتم إزالته.
- يغسل الوجه جيدا بعد إزالة الوصفة ويتم وضع كريم مرطب.
مكونات وصفة الفازلين والنشا لتبييض وتفتيح البشرة
عند إضافة النشا على الفازلين يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها ولا يسبب أي ضرر عند استخدامها.
- علبة من الفازلين.
- ملعقتان من النشا المصنوع من الذرة.
- ملعقة من الجلسرين.
- ملعقة زيت لوز مر.
خطوات اعداد الوصفة وطريقة استعمالها
- في وعاء مصنوع من الخشب أو البلاستك نقوم بوضع الفازلين الطبي.
- قم نقوم بإضافة النشا ونقلب باستمرار.
- بعدها نقوم بإضافة ملعقة من الجلسرين.
- ثم نضيف زيت اللوز المر الوصفة.
- قبل أن يتم إضافة الوصفة على البشرة يتم غسل البشرة جيدا بالماء الفاتر.
- ثم نقوم بتجفيف البشرة باستخدام منشفة نظيفة مصنوعة من القطن.
- نأخذ جزء من الخليط ونضعه على البشرة.
- ترك الخليط من ربع الى نصف ساعة.
- ثم يتم ازاله الوصفة من على البشرة.
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