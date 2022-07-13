بخطوة واحدة كيكة الخلاط السريعة الهشة بطعم مفيش ألذ منه

كيك الخلاط السريع هو أحد أنواع الكيكات السريعة والسهلة التي يمكن تحضيرها في أقل من خمس دقائق. مكوناته بسيطة ومتوفرة في كل منزل ، واليوم من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت سنقوم بإعداد خلاط الكيك الإسفنجي الهش في المنزل بكل سهولة ويمكن صنعه بأكثر من نكهة ، بما في ذلك كعكة الزبادي أو كعكة الشوكولاتة ويمكن أيضًا تحضيرها بالطازجة لأنه يتواجد بكثرة في فصل الشتاء سنتعرف الآن من خلال السطور التالية على مكوناته وطريقة تحضيره بكل سهولة.

مقادير الكيك الخلاط

الحليب: كوب كبير.

السكر البودرة: كوب كبير.

البيض: ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

البيكنج بودر: ملعقة كبيرة.

فانيليا: نصف ملعقة صغيرة.

الطحين: كوب ونصف للحلويات.

الزبدة: نصف كوب.

طريقة تحضير كيك الخلاط

يتم تحضير الخلاط الكهربائي ونضع به الحليب والبيض والفانيليا والسكر والزبدة أيضا.

حضري إناء عميق وقومي بنخل الدقيق مع البيكنج بودر جيدا.

قومي بوضع الخليط السابق السائل على الدقيق والبيكينج بودر ويتم خلطه جيدا بالمضرب السلك لمدة خمسة دقائق.

حضري صينية الكيك وضعي بها سمن حتى لا يلتصق الخليط.

ضعي صينية الكيك في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يتم نضجها.

بعد أن تبرد يتم تقطيعها وتقديمها بجوار مشروب دافئ.

طريقة عمل كيكة البرتقال

تعتبر كيكة البرتقال من أفضل أنواع الكيكات التي نعدها لمذاقها الجيد ، لذلك سنتعرف على المكونات بكل سهولة وطريقة التحضير بالخطوات.

مقادير كعكة البرتقال

عصير برتقال: كوب كبير.

السكر البودرة: كوب كبير.

البيض: ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

البيكنج بودر: ملعقة كبيرة.

فانيليا: نصف ملعقة صغيرة.

الطحين: كوب ونصف للحلويات.

الزبدة: ملعقة كبيرة.

طريقة عمل كعكة البرتقال

يتم تحضير الخلاط الكهربائي ونضع فيه أيضا عصير برتقال وبيض وفانيليا وسكر وزبدة.