بصل الكشري المصري المقرمش في البيت مثل المحلات

بصل الكشري المصري المقرمش هو الذي يضيف على طبق الكشري مذاق شهي ولذيذ؛ حيث أن الكشري من الأطباق الشهية الشهيرة في الكثير من أنحاء البلاد، ويقبل على تناوله الكثير من الأشخاص وتحرص الكثير من الأمهات على تحضير الكشرى فى المنزل، وذلك خوفا على سلامة أفراد أسرتها من انتشار الأمراض، وهذا مما يجعلهم يبحثون عن أفضل طريقة صحيحة لعمل الكشرى في المنزل؛ حيث أن الكشري يحتوي على مجموعة مكونات مفيدة لذلك سوف نعرض لكم أسهل طريقة لعمل بصل الكشري.

بصل الكشري المصري المقرمش

تواجه السيدات مشكلة كبيرة أثناء عمل بصل الكشري المصري، وهى أن البصل يمتص أكبر كمية من الزيت عند التحمير، وهذا يجعل البصل يفقد مذاقه اللذيذ المقرمش وخاصة أن باقي المكونات تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، ولحل هذه المشكلة سوف نضيف مكون واحد فقط على البصل حتى تجعل البصل المقرمش.

أفضل طريقة لتحضير بصل الكشري المقرمش

للحصول على أفضل طريقة لعمل البصل المقرمش وبدون أن يمتص الزيت هى كالتالي:

يقشر البصل ويغسل جيدا ثم يتم تقطيعه إلى نصفين.

ثم بعد ذلك نأخذ كل نصف منهم ويقطع إلى شرائح سميكة قليلا، ثم نضع عليه ملعقة كبيرة من مكون الخل الذي يوجد في كل منزل.

ومن ثم نضيف إلى البصل ملعقة من النشا وأخرى من الدقيق وملعقة من الملح ونضيف إليهم ملعقة من الفلفل الأسود.

بعد ذلك نحضر مقلاة واسعة ونضع بها قليل من الزيت، ونتركه حتى يسخن ثم نضع البصل مع التقليب.

نستمر في تقليب البصل إلى أن يصل إلى اللون البني الفاتح، ومن ثم نخرجه على مناديل مطبخ ورقية حتى يتم التخلص من الزيت الزائد.

ثم نضعه على طبق الكشري ونستمتع بالطعم المقرمش اللذيذ.

أهم النصائح لنجاح الكشري

عند عمل الكشري يجب اتباع بعض التعليمات حتى يتم عمل الكشري بنجاح، وهى كالتالي: