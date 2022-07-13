8 طرق تزودي بيهم ثقتك في نفسك

في اسباب كتير ممكن تخلي الاشخاص معندهمش ثقة في نفسهم ، وواحدة من الاسباب دي هي التجارب السابقة اللي ممكن يكونوا مروا بيها وهزت ثقتهم في نفسهم ، كمان الطريقة اللي بينشأ بيها الشخص وطريقة معاملته وهو طفل بتأثر على شخصيتة في المستقبل بشكل كامل ، كمان في الوقت اللي احنا فيه تسويق المنتجات والاعلانات الكتير بتخلينا دايما نفكر ان ناقصنا حاجات وده بيخلينا ممكن نروح نشتري منتج احنا مش محتاجينه اصلا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 8 طرق لزيادة ثقتك بنفسك.

طرق لزيادة ثقتك بنفسك:

1- غيري الصورة اللي رسماها لنفسك:

احيانا الاشخاص بيميلوا للتركيز على الحاجات اللي هما مش قادرين يعملوها ، ويحبطوا نفسهم ، وبيقللوا من قدراتهم ، وبيسمحوا للسلبية تتحكم في حياتهم ، لما تلاقي نفسك بتفكري بالطريقة دي ، اقلبي الامور وقولي لنفسكانك تقدري تعملي اي حاجة ومافيش عيب من المحاولة ، ولو نجحتي هتثبتي لنفسك انك تقدري تعملي اي حاجة.

2- واجهي مخاوفك وسيطري على حياتك:

لما بنخلي الخوف يسيطر علينا ، ده هيخلينا نفقد السيطرة على حياتنا ونفقد ثقتنا في نفسنا ، عشان كده بدل ما تستسلمي لمخاوفك ، ممكن تقرري تواجهيها ، دي تعتبر الطريقة الوحيدة اللي هتخليكي قادرة تتغلبي على مخاوفك للابد.

3- ماتقارنيش نفسك بغيرك:

في دراسة اتعملت سنة 2018 الباحثين لقوا فيها ان الاشخاص اللي بيقارنوا نفسهم بغيرهم على السوشيال ميديا بيحسوا بقدر كبير من الحسد ، وبما انهم بيحسوا بالحسد اتجاه غيرهم ، ده هيخليهم يفقدوا الثقة ففي نفسهم ويشوفوا ان هما اقل من ناس كتير ، عشان كده بننصحك انك دايما تفكري نفسك بنجاحاتك والحاجات اللي حققتيها ، بالاضافة كمان ان الحاجات اللي بنشوفها على الانترنت مش دايما هي الصورة الصح عن الاشخاص ، خلي ده دايما في بالك.

4- خليكي حازمه:

التوتر وعدم احترام الذات هما اللي بيخلوا الاشخاص غالبا يفتقدوا للحزم في حياتهم اليومية ، ولكن دي مهارة تواصل مهمة جدا بتخلي اللي حواليكي يحترموكي وبتبين لهم انك شخصية دايما بتدافعي عن حقوقك ، الطريقة اللي بتقفي بيها وطريقة نطقك للكلام بيلعبوا دور كبير في الاستماع لوجهة نظرك واحترامها ، مش المفروض انك تبقي خجولة وانتي بتطلبي حقوقك الاساسية.

5- اهتمي بعقلك وجسمك:

في 4 حاجات محتاجهم عقك وجسمك عشان يشتغلوا بأفضل ما عندهم وهما: اتباع نظام غذائي جيد, ممارسة الرياضة, النوم كويس, التأمل ، الانشطة دي هتساعد على زيادة ثقتك بنفسك وهتخليكي اكتر حزم في حياتك ، وثبت ان الانشطة الاربعة دي بتزود من احترام الذات والثقة بالنفس ، وبتخليكي ايجابية اكتر في حياتك.

6- ما تخافيش من الاعتراف بانجازاتك:

في بعض الناس بيخافوا يتباهوا بانجازاتهم لانهم شايفين ان ده ممكن يخليهم مغرورين ومتعجرفين في نظر اللي حواليهم ، لكن ده مش صحيح ، لان لما تعرفي رؤسائك في الشغل ان اللي انتي عملتيه ادى لحاجة كبيرة او نجاح كبير ده ممكن يكون مفيد ليكي ، ومش بس كده ، كمان هتحسي بالرضا عن نفسك ، كل اللي محتاجاه بس انك تتأكدي من استخدام اللغة والسلوك الصح وانتي بتعملي ده.

7- تواصلي بالعين:

لو شايفة ان ده صعب عليكي ، ممكن تبدأي بنسبة 80/20 وهي التركيز على عيون اللي قدامك لمدة 80% من الوقت وركزي على حاجة تانية لمدة 20% من الوقت ، ممكن يكون الموضوع في البداية صعب ، ولكن مع مرور الوقت هتلاحظي ان مستويات ثقتك بنفسك بترتفع ، وهتلاحظي كمان ان علاقاتك هتبقى اقوى وهتستمر لفترة اطول.

8- اتعلمي مهارة جديدة:

مافيش حد بيبقى عارف كل حاجة او مثالي في الحاجات اللي يعرفها بالفعل ، وده معناه ان تطوير الذات ده اختيار تقدري تعمليه اي وقت ، ممكن تقري كتب وتتابعي حاجات على النت لتطوير مهاراتك وزيادة معرفتك ، وهتلاحظي ان ثقتك بتزيد بأفضل طريقة ممكنة ، سد الثغرات اللي انتي شايفاها في نفسك او اللي انتي حاسه بيها مش بس هيزود ثقتك في نفسك في نظر نفسك بس ، ولكن كمان في عيون اللي حواليكي.

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