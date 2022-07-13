بخطوات بسيطة سوف تحصلين على اشهى قطعة كيك هشه ولذيذه

يعد الزبادي من أهم وأفضل المكونات الرئيسية التي تعمل على نجاح الكيك، فهو من مشتق من الألبان وله طعم متميز وفوائد عديدة، أنه يحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم والبروتين والمعادن الثمينة التى تساعد الجسم على بناء العضلات والعظام، خاصة الاطفال في مراحل نموهم وتطورهم، فمن الممكن تناول كوب واحد من الزبادي يعتبر وجبه متكاملة غذائية تعطى الجسم النشاط البدني والبروتين والدهون المشبعة المطلوب لتحسين وظائف الجسم كله، ايضا معالج متكامل لحرقة المعده والحموضه، كما أنه يساعد على انقاص الوزن الزائد بشكل ملحوظ خاصه الدهون المتراكمة فى منطقة البطن، ويقى من هشاشة العظام و وتآكل الأسنان، كما أنه مفيد جدا لمرضى السكر ويحافظ على صحة المريض ويقوم بخفض نسبه الكولسترول فى الدم، فهو من أطيب منتجات الألبان المفيدة للجسم، لذلك نقدم لكى فى هذا الموضوع طريقه عمل كيكه الزبادي الهشه بخطوات بسيطة وسهلة، والاستفادة من فوائدها وطعمها اللذيذ الخفيف، فهى كيكة تصلح كوجبة افطار أو عشاء بجوار بعض المشروبات مثل الشاى أو القهوة أو الحليب، فإنها تتمتع بمذاق ناعم وقوام هش وطرى جدا، فالكثير من الأطفال يفضلون تناول الكيك على وجبة الإفطار لأنها سهلة الهضم ولها مذاق خاص محبب لدي الجميع، هذه تعتبر وجبة خفيفة وسريعة التحضير لها فوائد صحية، يمكنك تحضيرها بسهولة وتقديمها للعائله بعدة مكونات ومستلزمات بسيطة غير مكلفة تماماً .

يحتاج الجسم إلى إدخال البروتين والكالسيوم والحديد وعدة فيتامينات ومعادن كثيره للحصول على التغذية الصحية السليمة يوميا على وجبة الإفطار، لهذا نقوم باعداد كيكه الزبادي بمكوناتها البسيطة وفوائدها المتعددة التى تعتبر من اسهل الحلويات صنع داخل المنزل ولا تحتاج إلى مكونات ومستلزمات كثيرة لاعدادها، أنها كيكه تتمتع بمذاق طيب وقوام هش وخفيف ولها طعم مختلف عن باقى الحلويات الشهيرة .

طريقه عمل كيكة الزبادي

مقادير كيكه الزبادي;

كوب من السكر الناعم

3 بيضات

رشه ملح

1 ملعقه كبيره من بشر البرتقال

جوز الهند للتزيين

شربات بارد

2 باكو فانيليا

2 كوب من الدقيق

ملعقه كبيره من كيك شف أو البيكنج بودر

كوب زبادى

ربع كوب لبن

ربع كوب من الزيت

طريقه تحضير كيكه الزبادي

أولا نحضر صنيه متوسطه الحجم ندهنها بالزيت أو السمن ثم نرش رشة دقيق لضمان عدم التصاق الكيكه، ثم احضرى طبق زجاجي عميق لخلط المكونات الجافة الدقيق وباكو كيك شف ورشة ملح ثم نقوم بالتقليب، ثم نحضر الخلاط الكهربائي نضع به السكر والزبادي والزيت، واللبن والبيض والفانيليا وبشر البرتقال ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط داخل الخلاط ثم نقوم بوضع خليك الكيك على الدقيق ونقلب، وبعد ذلك نضع الخليط داخل الصنيه وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 40 دقيقة، بعد أخرجها من الفرن نضيف الشربات وجوز الهند للتزيين وتقطع قطع متساوية وتقدم بالهنا بجوار اى مشروب ساخن .