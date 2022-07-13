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تبييض وتوريد الكعبين تعرفي على أفضل طرق طبيعية لتبييض الكعبين وأكثرها فعالية في التخلص من التشققات، فالتشقق هو مشكلة صحية قبل أن تكون جمالية والاهتمام بها وبالتخلص منها هو أمر ضروري لأن هذه الأمور عندما يتم إهمالها تتفاقم وتتسبب في أمراض خطيرة ومشاكل كبيرة، ونأتي الآن إلى الجانب الجمالي فإن مظهر القدمين وهما يعانيان من التشقق والاسمرار يؤثر في شكل القدم مهما كان لونها وسنقدم لكم اليوم طرق فعالة تعمل على حل هذه المشكلة بسهولة فيما يلي. طرق طبيعية لتبييض الكعبين والتخلص من التشقق مكونات عمل الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

أربع ملاعق من مسحوق الكركم. وصفة التخلص من تشققات الكعب يمكنك تحضير هذه الوصفة في حوض الاستحمام الخاص بك أو في وعاء بلاستيكي كبير يمكنه استيعاب حجم قدميك واملأيه بالماء الساخن.

ضعي قدميك في الوعاء أو في الحوض لمدة نصف ساعة تقريبًا واتركيها منقوعة حتى يذوب الجلد الزائد وتصبح القدم رطبة.

بعد ذلك قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة ومختلطة تمامًا وعبارة عن عجينة طرية وقومي بتكوير العجينة وتقسيمها.

على كل كعب من الكعبين قومي بفرد العجينة عليها وقومي بتركها عليها لمدة عدة ساعات ثم قومي بشطف قدميك ورطبيهم جيدًا.

احرصي على تكرار هذه الطريقة مرة واحدة يوميًا ويُفضل قبل النوم وستجدي بعد فترة قصيرة أفضل النتائج بطريقة ملحوظة. أسباب تشقق الكعبين واسمرارهما يعمل الطقس الجاف على جعل الكعبين متشققين وجافين مما يؤدي إلى التشقق وخاصة في فصل الشتاء مع زيادة الرطوبة.

السير لفترات طويلة بدون حذاء وخاصة على السجاد أو الأرضية أو ارتداء أحذية عالية وضيقة وخاصة الصنادل العالية.

التغذية الغير جيدة ونقص الفيتامينات في الجسم تتسبب في جفاف الجلد والضغط على القدمين يؤدي إلى تشقق القدمين.

ضغط العمل الذي يضطرنا إلى الوقوف لفترات طويلة أحد أكبر الأسباب التي تؤدي إلى تشقق الكعبين.

عدم الترطيب الجيد للكعبين واستخدام صابون يعمل على جفاف الجلد وعدم ترطيبها بعد استخدامه. عمر شويل - جدة كعبك هينور.. تبييض وتوريد الكعبين والتخلص من التشققات في يوم واحد - ثقفني

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