“سر خلطة المحلات” تجربتي في عمل الحواوشي الإسكندراني في البيت ريحته وصلت أخر الشارع

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الحواوشي الإسكندراني من الاكلات الشعبية المميزة ذات المذاق الرائع ويعشقه كل من الكبار والصغار وهو عبارة عن خبز محشو باللحم المفروم وسنقدم لكي طريقه لعمل الحواوشي الإسكندراني أحسن من المطاعم قدميه لضيوفك بهذه الطريقة وسينبهرون من طعمها اللذيذ. مكونات عجينة خبز الحواوشي الإسكندراني: معلقه كبيرة من الخميرة.

اثنان ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

نصف كوب من الزيت.

كوب ونصف ماء دافئ.

ملعقة صغيرة بكينج باودر.

أربع اكواب دقيق. مكونات حشو الحواوشي الإسكندراني: نصف كيلو لحمه مفرومة.

بصله.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثمرة من الفلفل الاخضر.

قلقل اسود.

ملح.

بهارات.

جبن موزاريلا. طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني: نحضر بوله ونضع فيها كوب ونصف الماء الدافئ والملح والسكر والزيت والخميرة ونقلبهم جيدا ونتركها لمدة عشر دقائق ثم نضع الدقيق بالتدريج للخليط السابق ثم نضع البيكنج باودر ونعجن جيدا بعد ذلك نتركها لمدة ساعة.

على الجانب الاخر نحضر قدر على النار ونضع سمن ونقوم بتقطيع البصلة ونقلب حتى يصبح لون البصلة ذهبي ثم نضع اللحم المفروم والثوم المفروم والفلفل الاخضر ثم نهدئ النار وعند الاغلاق على اللحم نضع الملح والفلفل الاسود والبهارات ونقلب جيدا.

نحضر العجينة بعد التخمير ونقسمها الى كور متوسطه ثم نقوم بفردها ونضيف اللحمة المعصجة وبعض من الجبن الموزاريلا ونغلقها بطبقه اخرى فوقها وندهنها بالزيت ورشه من السمسم ثم نتركها لمدة ربع ساعة اخرى وبعد ذلك نضع جميع الكمية التي قومنا بتحضيرها في صينيه مدهونة زيت وندخلها الفرن المسخن مسبقا ونتركها حتى تمام النضج. طريقه اخرى لعمل الحواوشي بالخبز البلدي: مكونات الحواوشي بالخبز البلدي: نصف كيلو لحم مفروم.

ملعقة صغيره فلفل اسود.

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملح.

كيس توابل حواوشي.

اثنان ثمرة طماطم.

اثنان ثمرة فلفل اخضر.

اثنان بصله متوسطة. طريقة تحضير الحواوشى بالخبز البلدي: نحضر الكبة ونضع الطماطم والفلفل والبصل ونضربهم جيدا ثم نضعهم على اللحم المفروم ثم نضع الملح والفلفل الاسود وكيس التوابل ونقلب جيدا حتى يتجانسوا مع بعضهم ونتركهم في الثلاجة لمدة عشر دقائق.

نحضر الخبز ونقطع جزء صغير من العيش بالمقص وبجانبنا طبق به زيت ثم نحضر اللحم ونشكله على هيئة كور صغيرة ونفردها داخل العيش ثم نقوم بدهن الرغيف زيت من الوش والظهر ثم نضعه في صينيه ونضعه في الفرن المسخن مسبقا حتى تمام النضج. عمر شويل - جدة "سر خلطة المحلات" تجربتي في عمل الحواوشي الإسكندراني في البيت ريحته وصلت أخر الشارع - ثقفني

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