الليزر الطبيعي.. النشا والترمس المطحون لإزالة الشعر كله بدون اى الم نهائيا وصفه طبيعية فعاله

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الليزر الطبيعي.. النشا والترمس المطحون لإزالة الشعر كله بدون اى الم نهائيا نقدم لكم اليوم طريقة عمل واستخدام وصفة النشا لإزالة الشعر الزائد من الجسم والوجه، يعد النشا من أقدم المكونات التي نستخدمه في عالم الاهتمام بالجسم والبشرة منذ القدم ويدخل في تحضير الكثير من مستحضرات التجميل ويعمل على تثبيت المكياج، وكانت وصفة النشا للتخلص من شعر الجسم والوجه الزائد هي واحدة من أقوى الوصفات الطبيعية والتي تقوم بإزالة الشعر من الجذور وتعطيك جلد ناعم وبأقل تكلفة كما أنها طريقة غير مؤلمة. طريقة عمل وصفة النشا والترمس المطحون لإزالة الشعر الزائد مكونات عمل الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ملعقة ونصف من عصير الليمون.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة ترمس مطحون. طريقة وصفه لازالة الشعر أضيفي كل المكونات مع بعضها وقلبيهم جيدًا بواسطة ملعقة خشبية حتى تصبح كل المكونات متجانسة بشكل تام.

بعد ذلك يجب شطف المنطقة التي تريدين إزالة شعرها الزائد وابدئي في فرد الخليط عليها ودلكي مع الفرد.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى يجف تمامًا وعند إزالته أزيليه في عكس اتجاه نمو الشعر.

افركي المنطقة ثم قومي بغسلها بماء بارد واحرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع لمدة شهر كامل وستجدي أفضل النتائج. وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة من الكركم المطحون.

ملعقتان صغيرتان من كريم الفازلين الطبي.

خمس ملاعق من حليب البودرة.

قطرتين من عصير الليمون الطازج. خطوات عمل الوصفة واستخدامها:- أحضري علبة صغيرة وجافة وقومي بخلط كل المكونات بداخلها حتى تصبح متجانسة وناعمة وطرية.

بعد ذلك وقبل أي شيء قومي بغسل وتنظيف المنطقة التي تريدين التخلص من الشعر الغير مرغوب فيها.

جففيها قليلًا ثم بيديك قومي بفرد الخليط على المنطقة سواء كانت منطقة الوجه أو مناطق الجسم الحساسة.

افردي بفرق وبطبقة كثيفة ثم قومي بتركها على المنطقة لمدة لا تقل عن نصف ساعة والفرد يكون مع اتجاه نمو الشعر.

أزيلي الخليط في عكس اتجاه نمو الشعر وبعدها قومي بشطف المنطقة جيدًا بماء بارد ورطبيها فورًا حتى لا يحدث أي التهابات. عمر شويل - جدة الليزر الطبيعي.. النشا والترمس المطحون لإزالة الشعر كله بدون اى الم نهائيا وصفه طبيعية فعاله - ثقفني

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