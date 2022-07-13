أصنعي بنفسك أقوى كريم طبيعي لفرد بالخميرة المجعد والخشن

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يعتبر كريم الخميرة أصوب كيراتين طبيعي لفرد الشعر، فهو يعد كيراتين طبيعي لزيادة صحة الشعر، حيث يعد كريم الخميرة من الوصفات الامنة لفرد الشعر المجعد الخشن، لأن كريم الخميرة يتم استخدام مكونات طبيعية به وليس بها اى مواد كيميائية ضارة بالشعر، وحيث ان الخميرة نفسها من المواد التى يتم استخدامها للشعر وليس بها ضرر، حيث أن الخميرة طبيعية لاحتوائها على العديد من العناصر المفيدة والصحية للأشخاص الذين يمتلكون الشعر المجعد الخشن، وكريم الخميرة يساعد أيضاً على التخلص من التلف والهيشان، وتعمل على تقليل تساقط الشعر، وكما يعمل كريم الخميرة على علاج الهيشان التى يعاني منه معظم الفتيات والسيدات، وحيث يعمل كريم الخميرة على حماية الشعر من المشاكل الكثيرة التى يواجه الشعر مثل التجعد والجفاف والتقصف والتساقط والهيشان وكثير من المشاكل، وسوف نقدم لكم الآن طريقة عمل كريم طبيعي لفرد الشعر كريم الخميرة لفرد الشعر المجعد الخشن بأقوي كيراتين طبيعي في البيت بدون تكاليف ولا يتطلب وقت ولا مجهود طويل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر المجعد
المكونات:
- ربع كوب من خل التفاح.
- ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشا.
- عدد أثنين ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء صغير الحجم مناسب للخلط ثم ضعي فيه أثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مع ربع كوب من خل التفاح وبعد ذلك ضيفي إليه ملعقة كبيرة من مسحوق النشا ثم بعد ذلك اخلطي المكونات مع بعضها البعض في الوعاء صغير الحجم ونقلبهم جيداً حتى تمتزج المكونات.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بتغطية الوعاء ونتركه لمدة نصف ساعة تقريباً ثم نقوم بعد ذلك بالتقليب مرة ثانية في المزيج وبعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على كل فروه الرأس من الجزور حتى الأطراف.
- الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بوضع كيس حراري أو كيس بلاستيكي مخصص للشعر على الرأس لمدة ساعة ونصف تقريباً وبعد ذلك قومي بغسل الشعر تحت الماء الجاري وبعد ذلك قومي بتنظيف الشعر جيداً بالشامبو الملائم أو المناسب مع نوع شعرك.
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