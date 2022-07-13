أصنعي بنفسك أقوى كريم طبيعي لفرد بالخميرة المجعد والخشن

يعتبر كريم الخميرة أصوب كيراتين طبيعي لفرد الشعر، فهو يعد كيراتين طبيعي لزيادة صحة الشعر، حيث يعد كريم الخميرة من الوصفات الامنة لفرد الشعر المجعد الخشن، لأن كريم الخميرة يتم استخدام مكونات طبيعية به وليس بها اى مواد كيميائية ضارة بالشعر، وحيث ان الخميرة نفسها من المواد التى يتم استخدامها للشعر وليس بها ضرر، حيث أن الخميرة طبيعية لاحتوائها على العديد من العناصر المفيدة والصحية للأشخاص الذين يمتلكون الشعر المجعد الخشن، وكريم الخميرة يساعد أيضاً على التخلص من التلف والهيشان، وتعمل على تقليل تساقط الشعر، وكما يعمل كريم الخميرة على علاج الهيشان التى يعاني منه معظم الفتيات والسيدات، وحيث يعمل كريم الخميرة على حماية الشعر من المشاكل الكثيرة التى يواجه الشعر مثل التجعد والجفاف والتقصف والتساقط والهيشان وكثير من المشاكل، وسوف نقدم لكم الآن طريقة عمل كريم طبيعي لفرد الشعر كريم الخميرة لفرد الشعر المجعد الخشن بأقوي كيراتين طبيعي في البيت بدون تكاليف ولا يتطلب وقت ولا مجهود طويل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر المجعد

المكونات:

ربع كوب من خل التفاح.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشا.

عدد أثنين ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

طريقة التحضير: