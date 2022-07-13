احلي من البيوتي سنتر.. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي وتغطية مثالية للشيب بدون اي مواد كيميائية 

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انتشرت ظاهرة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في الفترة الأخيرة، حيث يناسب معظم ألوان البشرات، مما يجعل شكل الوجه مميز وجذاب، لذا ترغب معظم الفتيات في صبغ الشعر بهذا اللون المميز، ولكن صبغ الشعر في صالونات التجميل تحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة وميزانية، وكثير من الفتيات لا يمتلكن جميع هذه الأموال، ويبحثن عن طرق صبغ الشعر في المنزل لتوفير المال، حيث يتميز لون الشعر الأشقر الذهبي الفتاة ويجعلها ذات جمال أنثوي مختلف، لذا سوف نوضح لكم طريقة بسيطة وسهلة لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في المنزل.
طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي
تختلف صبغات الشعر وتقوم كل فتاة باختيار اللون المفضل إليها والمناسب من بشرتها، ويتميز اللون الأشقر الذهبي بأنه الأكثر طلباً بين جميع صبغات الشعر، ولكن تفضل الفتيات عمله في المنزل بمكونات طبيعية تساعد على تلوين الشعر دون تلفه أو تسبب تساقط له، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.
المكونات
- 1 بيضة يتم التحديد حسب طول الشعر.
- ست ملاعق من الكركم.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
2 ملعقة من خل التفاح.
- كبسولة من فيتامين E.
طريقة صبغ الشعر بالكركم للحصول علي اللون الأشقر الذهبي
يمكن صبغ الشعر في المنزل بمكونات طبيعية بدلا من الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل وصرف الكثير من المال، كما أن الكركم وزيت الزيتون يغذيان الشعر ويزيدان من كثافته ولمعانه، وفيتامين E يعزز من نمو الشعر وتكثيفه، ويمكن استخدام الطريقة من خلال إتباع الخطوات التالية.
- نحضر وعاء ونضع فيه البيضة ويتم خفقها بملعقة.
- بعدها يتم إضافة الكركم وتقليب الخليط.
- نضيف زيت الزيتون وخل التفاح وفيتامين E إلى المكونات السابقة ونقلبها.
- يتم غسل الشعر وتنظيفه وفرده بشكل كامل.
توزيع خليط الكركم على الشعر من بداية فروة الرأس حتى الأطراف.
- نغطي الرأس بغطاء بلاستيكي لمدة ساعتين.
- بعد انتهاء الوقت يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.
- عند الرغبة في لون أغمق يتم تكرار استخدام نفس الوصفة.
- يتم زيادة المكونات حسب طول وكثافة شعر الرأس.
- يساعد الكركم على صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي دون ضرره
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