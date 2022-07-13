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يعتبر البسكويت من اشهر المخبوزات الموجودة فى مصر والكثير من البلاد العربية لانه شهر الطعم وذو مذاق لذيذ لذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق سهلة وسريعة لتحضيرة فى المنزل ولسهولة تحضير ولان مكونات موجودة فى كل منزل مثل الدقيق والزيت والسكر فهذا ما يشجع الناس على تحضير فى المنزل إليكم طريقة عمل الوصفة فى هذا المقال خطوة بخطوة وبكل سهولة. طريقة عمل البسكويت فى المنزل بخطوات سهلة وبسيطة مكونات الوصفة: كأس واحد كبير من السكر.

كأس صغير الحجم من زيت الذرة.

نصف ملعقة من الفانيليا “ملعقة كبيرة الحجم”.

بيضتان كبيرتان.

نصف ملعقة من البيكنج بودر “ملعقة كبيرة الحجم”.

ملعقتان من اللبن “ملعقة صغيرة الحجم”.

اربع اكواب من الطحين الابيض المنخول. طريقة عمل الوصفة: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نقوم بوضع كوب من السكر وكأس من زيت الذرة ونصف ملعقة كبيرة الحجم من الفانيليا ونضيف إليهم بيضتان وملعقتين من اللبن صغيرة الحجم ثم نقوم بخلطهم جيداً حتى يتكون لدينا خليط متجانس جيداً. نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم ثم نقوم بوضع الخليط بداخله ثم نقوم بإضافة أربعة أكواب من الطحين الابيض المنخول ونصف ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج بودر ونقوم بعجنهم باستخدام يدينا جيداً حتى يصبح لدينا عجينة لينة متماسكة جيداً. بعد أن نقوم بعجنها جيداً نقوم بتقطيعها على هيئة اشكال متساوية ثم نقوم بإحضار صينية الفرن ونضع عليها ورق زبدة حتى لا يلتصق البسكويت فى الصينية ونقوم برص كل قطع البسكويت على الصينية. نقوم بإدخالها فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نقوم بتركها فى الفرن حتى ينضج البسكويت وعند نضجة نقوم بإخراجة من الفرن وتقديمه. اسرار نجاح البسكويت فى المنزل: للحصول على بسكويت هش ومقرمش لا تعجنى العجينة أكثر من اللزوم. يجب استخدام سكر ناعم بدون اى تكتلات وحتى يفضل نخله اولا قبل استخدامه. يجب استخدام جميع المكونات فى درجة حرارة الغرفة حتى نحصل على عجين متماسك. لا اضيفى الكثير من مسحوق البيكنج بودر. عمر شويل - جدة اصنعي لأولادك بسكويت الخلاط السريع في المنزل بمكونات اقتصادية - ثقفني

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