كريم النشا لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة من أول استعمال 

كثير من الوصفات تستخدمها الفتيات في التخلص من شعر الجسم الزائد ولكن معظمها لا تعطي أي نتيجة، والبعض الآخر يحتاج إلى وقت طويل حتى تظهر النتيجة، كما أن الأدوات التقليدية التي تستخدم في إزالة الشعر أصبحت مزعجة وتشعر معظم الفتيات بالضيق عند استخدامها، لذلك تبحث الفتيات عن طرق مضمونة وسريعة وتساعد على تفتيح لون البشرة والتخلص من غمقان الجلد نتيجة شعر الجسم، لذا يمكنكريم النشا لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة من أول استعمال استخدام وصفة النشا الممتازة في حل مشكلة شعر الجسم الزائد، حيث أن النشا من المكونات الطبيعية المفيدة لبشرة الجسم، لذا سوف نوضح لكم طريقة إزالة الشعر بالنشا.

طريقة تحضير كريم النشا لإزالة الشعر الزائد نهائيا

تستخدم كثير من الفتيات النشا في تفتيح لون بشرة الجسم وخاصة الأماكن الحساسة، فهو سريع المفعول ويعطى نتائج ممتازة وسريعة، كما يستخدم في تنعيم الشعر وسهولة فرده وتنعيمه، وكذلك تصل فوائده إلى إزالة شعر الجسم الزائد وتفتيح البشرة، لذا يمكن تحضير الوصفة من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ثلاث ملاعق من النشا.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

التهابات البشرة والآلام التي تشعر بها كل فتاة عند إزالة شعر الجسم بالأدوات التقليدية تجعلها تبحث عن طرق إزالة للشعر بوصفات طبيعية غير مؤلمة وسهلة الاستخدام، حيث أن النشا يساعد على التخلص من الشعر الزائد والوبر الصغير، كما يزيد من جمال وبياض البشرة، ويستخدم زيت الزيتون في تنعيم وترطيب البشرة، ويمكن استخدام النشا في إزالة الشعر من خلال إتباع ما يلي.

الخطوة الأولى يتم تنظيف البشرة بالماء.

بعدها يتم خلط النشا وزيت الزيتون وعصير الليمون في وعاء.

يفرد خليط النشا على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة.

بعدها يتم فرك الخليط عكس اتجاه نمو شعر الجسم.

يتم غسل البشرة بالماء.

فوائد النشا للبشرة