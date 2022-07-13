اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن سيجعل شعرك ناعم وحرير في ساعتين 

تتعدد الوصفات الطبيعية التي تساهم في فرد الشعر وتنعميه وترطيبه، إلى جانب ترطيبه وإكسابه الحيوية واللمعان، وذلك باستخدام مكونات طبيعية آمنة تماماً على الشعر، بدون الحاجة إلى الذهاب لمحلات التجميل والكوافيرات.

طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

المكونات

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ربع كوب من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بخلط الحليب مع مقدار العسل في إناء مناسب الحجم.

بعد غسل شعرك بالماء والشامبو المناسب، قومي بتطبيق الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتغطية شعرك باستخدام قبعة الاستحمام، وانتظري لمدة 60 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء والقليل من الشامبو.

ضعي مقدار مناسب من البلسم على الشعر (التركيز على الأطراف)، واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء البارد.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة الصبار وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن

نصف كوب من المادة الهلامية الموجودة بنات الصبار.

6 قطرات من زيت إكليل الجبل.

6 قطرات من زيت خشب الصندل.

4- نصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قومي بتدفئة مقدار زيت الزيتون من خلال وضعه في إناء معدني في حمام مائي أو في الميكروويف.

قومي بخلط باقي المكونات معاً مع زيت الزيتون، مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات معاً.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم افردي الماسك على كامل أجزاء شعرك، ثم غطي شعرك ببونيه الاستحمام.

اتركي الماسك لمدة ساعتين، ثم دلكيه بحركات دائرية لطيفة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو حتى تتخلصي من كل بقايا الماسك.

ضعي البلسم على شعرك لمدة 10 دقائق لترطيب شعرك، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، وستلاحظين الفرق بنفسك من شعر مفرود وناعم في أقل وقت ممكن.

نصائح للحصول على شعر مفرود وناعم

وإليك بعض النصائح التي تساعدك على الحفاظ على شعرك مفروداً وناعماً بدون هيشان أو تقصيف: احرصي على المداومة على استخدام الزيوت الطبيعية التي من شأنها تغذية شعرك وترطيبه وحمايته من الجفاف، علاوةً على فعاليتها في تعزيز نمو الشعر والحد من تساقطه من أول استعمال.