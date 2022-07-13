مزيل عرق طبيعي 100% يخلصكم من رائحة العرق ويبيض منطقة الابطين من أول استعمال 

يشتكي الكثير من رائحة العرق الكريهة في فصل الصيف، حيث أنه عند التعرض لأشعة الشمس يتعرق الجسم وتنبعث منه رائحة غير عطرية، على الرغم من قيام معظم الأشخاص بالاستحمام قبل الخروج من المنزل إلا وأنه يكون ذو رائحة غير مرغوب فيها، ويرجع السبب وراء ذلك نمو البكتيريا تحت الإبط ومع التعرق تسبب ظهور رائحة كريهة، لذلك يستخدم البعض مزيلات العرق، ولكن معظمها تسبب غمقان في بشرة الإبط، لذلك يبحثون عن مزيلات عرق طبيعية تساعد على التخلص من رائحة العرق المزعجة دون أن تضر بشرة الجسم، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بسرعة.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في البيت

يمكن من خلال استخدام مزيل العرق التخلص من رائحة العرق الغير مرغوب فيها، وكذلك انتعاش بشرة الجسم وانبعاث رائحة عطرية منها، لذا يمكن صناعة مزيل ممتاز يساهم في تعطير بشرة الجسم بشكل دائم، وتتمثل مكونات مزيل عرق طبيعي في الآتي.

المكونات

ثلاث ملاعق من الشبه.

ملعقتين من المسك البودرة.

5 ملاعق من الفازلين.

قطرات من زيت الياسمين أو الماسك.

طريقة التحضير والاستخدام

الشبه والمسك من المكونات الممتازة التى تعطي الجسم رائحة عطرية مميزة، كما يساعد الفازلين على تنعيم البشرة ومنع التهابات البشرة نتيجة درجات حرارة الجسم، وزيت الياسمين أو المسك يساعد على تعطير الجسم ومنع انبعاث رائحة العرق الكريهة، ويمكن تحضير المزيل من خلال إتباع الخطوات التالية.

نضع الشبه في وعاء ونضيف عليها المسك.

نحضر حمام بخار ونضع فيه الفازلين حتى يذوب.

نضيف الفازلين إلى الشبه والمسك ونقلب جميع المكونات.

بعدها يتم إضافة زيت الياسمين أو الماسك إلى المكونات السابقة ونقلب جميع المكونات.

نضع مزيل العرق الطبيعي في وعاء زجاجي نظيف و نحفظه ويتم استخدام مزيل العرق في أي وقت حسب الرغبة.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي باستخدام النشا

ملعقتين من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من ماء الورد.

2 ملعقة من الماسك.

طريقة التحضير والاستخدام