بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى بدون صبغات كيميائية 

يعد القرنفل من العناصر الفعالة التي تعمل على علاج مشكلة الشعر الأبيض التي تعاني منها أغلب السيدات والفتيات بالرغم من صغر سن بعضهن، بما يفقدهن الثقة بأنفسهن ويشعرهن بالاكتئاب والقلق لذلك حرصنا عزيزتي في تلك المقالة على تقديم بعض الطرق والحيل التي تمكنك من التغلب على الشعر الأبيض بالاستعانة بنبات القرنفل، والذي يعمل على زيادة إفراز فروة الرأٍس لمادة الميلامين وهي المادة المسئولة عن صبغ الشعر وحثه على الاحتفاظ بلونه الأصلي لأطول فترة ممكنة، كما أنه يساهم في إمداد بصيلات الشعر بالمواد الغذائية التي تحتاجها، بما يساعد على تنعيم الشعر ولمعانه.

وصفة القرنفل لإزالة الشعر الأبيض نهائيا

المكونات

ملعقة كبيرة من القرنفل.

نصف لتر من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإضافة الماء إلى وعاء مناسب الحجم.

أضيفي ملعقة من حبات القرنفل كاملة إى الماء، ثم اتركيه منقوعا في الماء لمدة ليلة كاملة (12 ساعة على الأقل).

قومي بتدليك فروة رأسك باستخدام منقوع القرنفل لبضع دقائق.

اتركيه على شعر لمدة من ساعة إلى ساعتين، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

احرصي على تكرار تلك الطريقة مرتين على الأقل في الأسبوع، وستلاحظين اختفاء الشعر الأبيض بشكل تدريجي.

وصفة القرنفل وحبة البركة لعلاج الشعر الأبيض

تعد حبة البركة من العناصر الصديقة للشعر، لفوائدها الكثيرة التي تمنحها للشعر، وأهمها مكافحة الشيب المبكر، علاوةً على مساهمتها في ترطيب الشعر وتطويله وتكثيفه.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

زجاجة رش.

كمية مناسبة من الماء الساخن.

طريقة التحضير والاستخدام