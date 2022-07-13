اقوي وصفة لتبيض الوجه والجسم من التصبغات والبقع الداكنة تبيض فوري من أول استعمال 

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تتعرض البشرة في فصل الصيف لأشعة الشمس الضارة بشكل مباشر، مما يجعلها أكثر عرضةً للاسمرار وظهور التجاعيد والبقع الداكنة، بما يزعج السيدات والفتيات، ويشعرهن بالإحراج وقلة الثقة في أنفسهن أمام الآخرين، إلا أنه أصبحت نسبة كبيرة من السيدات تتجه لعمل وصفات طبيعية تساهم في تفتيح البشرة وتوحيد لونها والتخلص من أي آثار بقع أو حبوب، باستخدام مكونات طبيعية وصحية آمنة تماماً على البشرة، بما يمنحها مظهراً حيوياً ونضراً.
اقوي وصفة لتبيض الوجه والجسم
يساهم العسل في منح البشرة الترطيب المطلوب، بما يمنعها من الجفاف، والذي يعد سبباً رئيسياً في اسمرار البشرة.
المكونات
- ملعقة واحدة من العسل.
- ملعقة من اللبن البودرة.
- 3 ملاعق من زيت اللوز الحلو.
- عصير ليمون.
طريقة التحضير والاستخدام
- قومي بإحضار وعاء مناسب الحجم، ثم قومي بمزج المكونات السابقة معاً، حتى تحصلي على خليط متماسك القوام.
- قومي بفرد الماسك على بشرتك بعد غسلها بشكل جيد بالماء والغسول المناسب، ثم اتركيه لمدة تتراوح من (15-20 دقيقة).
- اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.
- احرصي على المواظبة على عمل الماسك مرتين في الأسبوع لمدة أسبوعين، وستلاحظين الفرق واضحاً في لون بشرتك من تفتيح والتخلص من أي آثار للحبوب.
وصفة دقيق الشوفان وماء الورد لتفتيح البشرة
المكونات
- 1 ½ ملعقة من دقيق الشوفان.
- ملعقتان من ماء الورد.
- كبسولة فيتامين (E).
طريقة التحضير والاستخدام
- قومي بخلط ماء الورد مع دقيق الشوفان جيداً، حتى تحصلي على خليط متماسك القوام.
- قومي بقطع كبسولة فيتامين(E)، ثم إفراغ محتواها في الوعاء الذي يحوي خليط الشوفان وماء الورد.
- اخلطي المكونات الثلاثة جيداً، حتى يصبح الخليط متجانساً.
- افردي الماسك على بشرتك جيداً، مع التدليك اللطيف بحركات دائرية، ثم اتركيه على بشرتك لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تماماً.
- قومي بشطف بشرتك بالماء الفاتر، ثم كرري الماسك مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.
- كما يعد فيتامين (E) من الفيتامينات التي تساعد على تفتيح لون البرشة، من خلال احتوائه على مضادات أكسدة تعمل على التخلص من الشوارد الحرة، بما يساهم في توحيد لون البشرة.
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