نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين الهوانم.. للشعر الخشن الجاف ضعيها ليلة على شعرك ولن تصدقي النتيجة فرد ونعومة لا توصف في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلى كل الفتيات وقبل العيد بأيام بسيطة نقدم طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر الخشن لفرده وتنعيمه، فهذه الوصفات يمكنك ملاحظة مفعولها بعد أيام قليلة من الاستخدام وتمد الشعر بفوائد عديدة وإضافية أكثر من الفائدة التي نرغب في الحصول عليها، فالشعر الناعم من أكثر الأشياء التي تحلم بها الفتاة التي شعرّها مجعّدًا أو خشنًا وهو تاج رأس المرأة ويزيدها جمالًا ويمكنك الحصول عليه من خلال اتباع إحدى الوصفات التي سنقوم بتقديمها فيما يلي. طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر الخشن وصفة فرد الشعر بالخميرة:- المكونات المطلوبة:- كيس خميرة فورية جافة.

حبة بيضة كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

أربع ملاعق من عصير الليمون.

خمس ملاعق صغيرة من نشا الذرة. طريقة التحضير بالخطوات:- قومي بإحضار وعاء معدني صغير وعميق وقومي بإضافة كل المكونات بداخله وضعيه داخل الميكروويف حتى تذوب كل المكونات مع بعضها.

بعد ذلك قومي برفع الخليط من على النار واتركيه حتى يبرد قليلًا ثم قومي بتطبيقه على شعرك بشكل متساوي واتركيه لمدة ساعتين تقريبًا.

ثم قومي بشطف شعرك بماء بارد وشامبو خالي من الكبريت ومن المواد الكيميائية ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع والنتيجة تظهر بعد أول استعمال. وصفة حليب جوز الهند لفرد الشعر مكونات عمل الوصفة:- نصف كوب كبير من حليب جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

عدة قطرات من زيت اللافندر العطري. خطوات وطريقة عمل الوصفة:- جهزي وعاء أو علبة بلاستيكية أو زجاجية صغيرة ولكن من الضروري أن تكون نظيفة تمامًا ومعقمة وجافة بدون أي قطرات من الماء.

بعد ذلك قومي بوضع المكونات كلها داخل العلبة وقلبيهم حتى يصبحوا خليط متجانس وأغلقي العلبة وضعيها داخل الثلاجة لعدة دقائق حتى تتماسك.

اشطفي شعرك بماء دافئ ثم قومي بتقسيمه إلى أربعة أقسام وكل قسم قومي بفرد كمية من الخليط عليه وبشكل متساوي ثم قومي بلّفه.

ثم قومي بعد ذلك بتغطية شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيها عليها لمدة لا تقل عن ساعة ثم قومي بشطف شعرك ورطبيه بعدها واستخدمي هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا.

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