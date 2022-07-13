نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أسنانك هتنور من تاني” 5 وصفات منزلية للتخلص من اصفرار الأسنان وجعلها ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصفرار الاسنان ليس مؤلم ولكنه يسبب احراج ويمكن تحسين لون الاسنان بأشياء بسيطة مثل تغيير ما نشربه او نأكله، والكثير يريد اسنانه ناصعة البياض لكنها تكلفتها باهظه في العيادات الخارجية، لكن يوجد وصفات منزليه بمكونات طبيعية وغير مكلفه تساعدك على التخلص من اصفرار الاسنان. قشر الموز والبرتقال للتخلص من اصفرار الاسنان: يجب اختيار قشر الموز الناضج وليس الاسود ونقوم بفرك الاسنان جيدا بها بعد تقشيرها فورا عند فرك الاسنان بها يجب فتح الفم جيدا وابعاد الشفاه عن الاسنان ونتركها لمدة خمس دقائق حتى نستفيد من اثارها وتكرر الوصفة حتى نرى النتيجة المرجوة.

نقوم بفرك الاسنان بقشر البرتقال كل ليلة قبل النوم لأنه يحتوي على فيتامين سي يحارب الكائنات الدقيقة طول الليل ويمكن استخدام مسحوق قشر البرتقال المجفف قبل النوم. صودا الخبز للتخلص من اصفرار الاسنان: نخلط ربع ملعقة صغيره من صودا الخبز على القليل من معجون الاسنان ثم نضع هذا الخليط مرتين في الاسبوع كحد اقصى وتكرر هذه الطريقة حتى يتم التخلص من اصفرار الاسنان.

نحضر صودا الخبز ونخففها بقليل من الماء ونضع القليل على فرشاة الاسنان ثم نفركها بهذا الخليط مرتين في الاسبوع وبعد ذلك مره كل خمسة عشر يوم ولا يجب استخدام صودا الخبز كثيرا لان الاستخدام المفرط يضعف مينا الاسنان الطبيعية. بذور السمسم والطماطم والملح للتخلص من اصفرار الاسنان: السمسم ينظف الرواسب الجيرية، نأخذ بذور السمسم ونمضغها ولا نبلعها ثم نشطف الفم بالماء الدافئ جيدا بعد هذه الطريقة.

نحضر قشر الطماطم ونفرك بها الاسنان حيث اثبتت الدراسات انها تساعد على ازالة الرواسب الجيرية من على الاسنان.

نستخدم كميه من الملح كل صباح كمسحوق للأسنان بدلا من معجون الاسنان ولكن يجب عدم استخدامه يوميا حتى لا يضر اللثة. الوقاية من تراكم الجير على الاسنان الذي يسبب الاصفرار: نستخدم الفرشاة ومعجون الاسنان ثلاث مرات في اليوم.

تغير الفرشاة كل ثلاث أشهر.

استخدام خيط تنظيف الاسنان للتخلص من بقايا الطعام.

زيارة طبيب الاسنان مرتين في السنة.

تجنب تناول الحلويات بكثرة حيث تحتوي على السكريات التي تتغذى عليها بكتيريا الفم.

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