نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي من الجاهز.. طاجن كبده وقوانص بطريقة الشيفات لطعم خرافي ولذيذ بطريقة سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من السيدات عن طريقة طاجن كبد وقوانص، حيث يعد تناولها هام جداً وضروري لجسم الإنسان، وذلك لاحتواء الكبد والقوانص على نسبة عالية من الحديد، كما أن تعتبر من الوجبات اللذيذة والخفيفة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، فهي سهلة جداً في إعدادها، ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد.

طاجن كبد وقوانص

اصنعي لأفراد أسرتك ألذ وأشهى طاجن المزاليكا بطريقة سهلة وبسيطة، وطريقة تحضيرها كالآتي:

مقادير طاجن الكبد والقوانص

نصف كيلو من كبده الدجاج تم غسلها ونقعها بالملح والخل الليمون.

ونصف كيلو من القوانص تم تنظيفها وغسلها جيداً.

حبتان من الطماطم ذات حجم متوسط مقطعة إلى قطع صغيرة.

3 فصوص من الثوم المهروس.

بصلة واحدة ذات حجم كبير مقطعة إلى شرائح.

حبتان من الفلفل الأحمر الحلو مقطعة لشرائح أو مكعبات متوسطة الحجم.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ربطة واحدة من الكزبرة الخضراء مفرومة فرماً ناعماً.

طريقة عمل الكبد والقوانص زي المحلات

أولا يتم إحضار وعاء مناسب ووضع بداخله زيت الزيتون.

بعد ذلك يرفع على النار ويتم إضافة شرائح البصل.

ثم يتم تحريك البصل حتى يذبل بشكل كامل.

بعد ذلك يضاف إليه قوانص الدجاج بعد القيام بتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم، مع الاستمرار في التحريك حتى يتغير لون القوانص.

ثم بعد مرور 5 دقائق من تغير لون القوانص، تضاف الكبده مع استمرار التحريك حتى يتغير لونها أيضاً.

بعد ذلك يتم إضافة قطع الطماطم والفلفل الرومي الحلو، مع القيام بالتحريك الخفيف.

ثم يتم إضافة الملح والفلفل الأسود.

بعد ذلك يتم إضافة الكزبرة الخضراء مع التحريك الخفيف لجميع المكونات في الوعاء.

ثم يتم إفراغ محتويات الوعاء في طاجن فرن.

بعد ذلك يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.

ثم وضع الطاجن بداخله، ويترك حتى تمام النضج واحمرار الكبد والقوانص.

بعد ذلك يتم تقديم الطاجن ساخنا مع طبق من الأرز الأبيض وشرائح الطماطم الطازجة.

في نهاية المقال نكون قد وصلنا إلى نهاية تقديم شرح مبسط لكيفية عمل طاجن كبد وقوانص الشهي واللذيذ بكل سهولة، وذلك في دقائق معدودة، وبمكونات متوفرة لديك في المنزل، حتى تتميزي بإعداد أشهى الأطباق في المنزل باحترافية مثل المطاعم الفاخرة.