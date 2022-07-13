نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتروحي للكوافير تانى.. صبغ الشعر بالكركم والقهوة واحصلي على لون اشقر جذاب بدون صبغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على طريقة وكيفية صبغ الشعر بالكركم للحصول على شعر أشقر ولامع وشعر بكل درجات البني، حيث أن الوصفات الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل هي أفضل بكثير من الصبغات الجاهزة، ففي المنزل يمكنك عمل أكثر من صبغة بمكون واحد ويمكنك التحكم في درجات ولون الصبغة بإضافة مكونات أخرى عليه وهو يمثل فوائد عظيمة للشعر ولا يقوم بصبغه فقط، كما أنه يحافظ على لون الشعر الطبيعي بعد أن تنتهي فترة فعاليته. كيفية صبغ الشعر بالكركم والقهوة مقادير عمل الوصفة:-

علبتان كبيرتان من بروكسيد الأعشاب.

أربع ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النسكافيه.

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة المطحونة.

عدة قطرات من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من عصير الليمون. خطوات عمل الوصفة:- أضيفي كل المكونات مع بعضها بحيث تصبح متجانسة تمامًا ثم قومي بتبليل شعرك جيدًا.

افردي الخليط على شعرك ودلكيه جيدًا ثم قومي بتصفيف شعرك وتمشيطه بمشط خشبي واسع.

لفي شعرك ثم قومي بتغطيته بكيس بلاستيكي حتى تحافظي على دفء الوصفة واتركيه لمدة عدة ساعات.

من الأفضل تركه على شعرك لمدة ثمان ساعات حتى تحصلي على اللون المطلوب وبشكل قوي.

اغسلي شعرك جيدًا بماء بارد وشامبو خالي من الكبريت ولا يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة أخرى فمرة واحدة تكفي. وصفة الكركم والجزر للشعر مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من الكركم المطحون.

نصف كوب كبير من جل الصبار.

ربع كوب كبير من زيت اللوز الحلو ومثله من زيت اللافندر.

عصير ليمون طبيعي لزيادة فعالية الوصفة. خطوات التحضير:- أضيفي كل المكونات مع بعضها وقلبيهم بواسطة ملعقة خشبية حيث أنها الأفضل في التقليب ولا تؤثر في فعالية الوصفة.

اغسلي شعرك وقسميه إلى قسمين وعلى كل قسم قومي بفرد الخليط عليه بشكل متساوي ثم قومي برفع شعرك على شكلك كعكة.

اتركي الخليط على شعرك ساعتين تقريبًا ثم قومي بشطفه بماء بارد أو فاتر واغسليه بشامبو أو بلسم خالي من الكبريت.

احرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على النتيجة المرغوبة.

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