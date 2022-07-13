نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للجمال الصافي والرايق.. مقشر للجسم ومبيض في المنزل بطريقة سهلة والنتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقشر للجسم ومبيض في المنزل، الكثير من السيدات، يسعين بشكل كبير للاهتمام ببشرتهن، والعناية بها، حيث أن جمال المرأة يظهر على وجهها، ومن الأشياء التي تعتني بها السيدات، هي جعل بشرتهن مرطبة طوال الوقت، والمشكلة هنا تحدث عندما تصاب البشرة بالجفاف، حيث أن هذا يعد نذير بحدوث مشاكل كثيرة للبشرة، حيث يؤدي ذلك لموت الكثير من الخلايا الدهنية، وظهور الكثير والعديد من البثور.

مقشر للجسم ومبيض في المنزل

هنا نجد أن هؤلاء السيدات لا يفكرن في شيء غير البحث عن مقشر قوي، يساعدهم على التخلص من هذا الجلد الميت ويعيد للبشرة نضارتها من جديد.

فكل سيدة تعلم كل العلم أن المقشرات التي تنتجها الكثير من الشركات معروفة الهوية أو المجهولة، لا يمكنها أن تحل محل المقشر الطبيعي الذي يمكننا ان نحضره في المنزل.

وذلك بسبب ان المقشر الطبيعي، لا يعد علاج فقط، بل أنه يساعد على تغذية البشرة بشكل كبير، بل أنه يساعد في قيام الدورة الدموية بعمله على أكمل وجه ممكن.

ومن هذا المنطلق، يمكننا أن نقدم لكم أفضل مقشر، يمكنكم تحضيره في المنزل بكل سهولة، ويساعدكم في حل أي مشكلة تواجه بشرتكم.

طريقة تحضير مقشر السكر والشاي الأخضر

المكونات:

ظرفان من الشاي الأخضر.

نصف كوب من المياه الساخنة.

كوب واحد من السكر البني.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بخطوة مبدأيه وهي نقع الشاي الأخضر في بعض من المياه المغلية.

بعد ذلك نتركها جانبًا لبعض الوقت حتى نتأكد أنه قد برد بشكل تام.

ثم تأتى الخطوة التالية هي إحضار إناء ونضع فيه السكر البني الذي لدينا ونضيف إليه كمية جوز الهند التي ذكرناها.

بعد ذلك نقوم بالمزج بينهما جيدًا وبعدها نقوم بإضافة الشاي البارد المنقوع.

ثم نقوم بإضافة كميات من السكر والزيت حتى نجد أن لدينا قوام متجانس.

بعد ذلك نقوم بوضعه على البشرة ونفركه بحركات دائرية.

ثم بعد الانتهاء من تلك الخطوة نقوم بإزالته من على البشرة من خلال منديل ورقي.

بعد ذلك نغسل البشرة وسوف تحصلين على نتيجة مبهرة.

في الختام نتمنى من الله أن نكون قد وفقنا في سبيلنا نحو تقديم طريقة ممتازة يمكنكم من خلالها. تحضير أفضل مقشر للجسم ومبيض في المنزل. لا يحتاج الأمر منكم سوى. أن تتبعوا الخطوات التي قدمناها لكم.