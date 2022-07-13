نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنود.. زيت جونسون والنشا من اول استعمال يزيل سواد 20 سنة بشرتك كالزجاج في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد وصفة الملح وزيت جونسون للتفتيح هو من أقوى وصفات العناية بالبشرة، حيث أنه من الغريب أن نسمع عن وصفات يتم فيها استخدام الملح على البشرة أو المناطق الحساسة لأنه قد يتسبب في حساسية للجلد ولكن هذه الوصفة أثبتت فعالية كبيرة في مجال العناية بالجسم بشكل عام، وسنقوم في مقالنا اليوم بتقديم خطوات تفصيلية يتم فيها شرح كيفية تحضير الوصفة وطريقة استخدامها لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم. طريقة عمل وصفة الملح وزيت جونسون للتفتيح مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من زيت جونسون للأطفال.

أربع ملاعق كبيرة من الملح الأبيض الناعم.

ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

عدة ملاعق من ماء الورد.

عصير ليمون. خطوات وطريقة تحضير الوصفة:- باستخدام المكونات السابقة يمكنك اتباع الخطوات التالية في تحضير الوصفة:- أحضري علبة زجاجية صغيرة وليكن علب كريم أو مكياج قديمة ولكن يجب أن تكون نظيفة ومعقمة ولا تحتوي على أي قطرات ماء.

بعد ذلك قومي بإضافة المكونات كلها مع بعضها وقلبيهم حتى يصبحوا خليط متجانس وناعم وممتزج تمامًا ويصعب فصل المكونات عن بعضها.

ثم قومي بتنظيف المنطقة التي تريدين تفتيحها وابدئي في فرد الخليط عليها ودلكي بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقتين تقريبًا.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة ربع ساعة تقريبًا ثم قومي بشطفها وغسلها بالماء والغسول أو الصابون ونظفيها جيدًا.

احرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا ويجب أن تستخدمي بعدها كريم مرطب حتى لا يصيبها أي جفاف. وصفة البابايا لتفتيح البشرة مكونات الوصفة:- كوب صغير من البابايا.

نصف ملعقة كبيرة من خشب الصندل المطحون.

ماء ورد طبيعي.

ملعقة واحدة كبيرة من جل الصبار. خطوات عمل الوصفة وطريقة الاستخدام:- اهرسي نبات البابايا جيدًا ثم قومي بإضافته مع كل المكونات السابقة واخلطيهم جيدًا.

اغسلي المنطقة التي تريدين تفتيحها ثم قومي بفرد الخليط عليها واتركيها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك قومي بغسل المنطقة جيدًا بماء فاتر وغسول مناسب لنوع جلد ثم قومي بترطيبها جيدًا.

كرري هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع.

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